Ståle bekræfter interesse

Det er godt halvanden måned siden, at Ståle Solbakken havde sin sidste dag som manager i FC København, men det kan som bekendt gå stærkt i fodbold, og derfor kan der også hurtigt være en ny arbejdsgiver til nordmanden.

Der er i hvert fald allerede klubber på banen, som gerne vil have fat i ham, og de kan givetvis være fra Tyskland, hvor Solbakken har fulgt godt med på det seneste. Det fortæller han i et interview med den norske udgave af Viaplay.

- Jeg ved ikke om man kan kalde det forhandlinger med nogle klubber. Men jeg har fået nogle henvendelser om, hvorvidt jeg kan være interesseret i de klubber, og der har jeg fulgt ekstra med i en periode, kan du sige.

- Så jeg synes, at jeg er godt opdateret, siger Solbakken, som dog ikke kommer nærmere ind på, hvilket hold det kunne være.

Dog er han ikke helt sikker på, hvad han skal gøre, da der er nogle områder af de interesserede klubber, som er svært at få helt styr på, da coronaen har haft sin påvirkning på de fleste klubber.

- Jeg må være ærlig og sige, at corona-situationen forstyrrer billedet lidt, så man ikke kan få det fulde overblik over klubbernes ve og vel i forhold til at kunne se lidt længere frem, lyder det fra Ståle Solbakken.

Endvidere peger Ståle Solbakken på, at han også skal være helt klar i hovedet på at tage en ny udfordring.

Tidligere har den tidligere FCK-manager stået i spidsen for FC Köln i Bundesligaen, som desuden er i store vanskeligheder og ligger til nedrykning i øjeblikket, hvor de stadig mangler deres første sejr i denne sæson.

Hele interviewet kan ses øverst i artiklen, hvor han også kommer ind på netop Kölns nuværende tilstand, som minder meget om noget, som han kender.