Ståle fik sin vilje: Pressede stjerne til skifte

Kristoffer Ajer var en stor profil i skotske Celtic, inden han i sommer byttede skotsk fodbold ud med engelsk via sit skifte til danskerklubben Brentford.

Her er han gledet direkte ind i startopstilling, hvilket vidner om forsvarsspillerens kvalitet.

Kvaliteten var også iøjnefaldende i den skotske liga, hvor Ajer gennem længere tid viste, at han havde niveau til mere. Det var hans norske landstræner Ståle Solbakken også enig i, hvilket den tidligere FCK-manager sagde allerede i marts til det norske medie VG.

- Han skal skifte liga nu. Han bliver ikke udfordret nok derhenne. Derfor tror jeg, at han har fået nogle vaner, som man ikke lægger mærke til, før han møder bedre modstand i landskampe eller i Europa. Så det vil være et smart træk af ham, fortalte Solbakken dengang.

Kristoffer Ajer i aktion for Celtic. Foto: RUSSELL CHEYNE/Ritzau Scanpix

Ajer lød dermed til at høre efter sin landstræner. Han vurderer også, at Solbakken havde en klar pointe i, at han ikke blev udfordret nok.

- Jeg synes, det er naturligt (at pådrage sig nogle negative vaner, red.), når man spiller lidt for mange kampe på et niveau, som ikke er højt nok. Jeg har utrolig stor respekt for den skotske liga, og der er mange store hold der. Men der var lidt for mange kampe, hvor jeg ikke blev udfordret nok. Det vil der uden tvivl være i Premier League, fortæller Kristoffer Ajer til VG.

Selv peger Ajer på zoneforsvaret og positioneringsspillet som områder, han skal forbedre, og evnen til at forsvare eget mål var også årsagen til, at han var henvist til bænken mod Holland sidste uge på bekostning af Andreas Hanche-Olsen.

Han arbejder dog hårdt i Brentford for at forbedre det, og der har han en god læremester i assistenttræneren Brian Riemer.

- Jeg får hjælp fra Ståle samt en enorm hjælp hver eneste dag fra trænerne i Brentford og ikke mindst assistenten Brian (Riemer, red.), der har et enormt kendskab til defensiven. Det jeg tog valget om at skifte, var Brentford klart førstevalget, fortæller han.

Kristoffer Ajer var tilbage i den norske startopstilling i lørdags, hvor spillede fuld tid mod Letland.