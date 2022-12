Ståle revser legende: Han er blevet hjernevasket

Ståle Solbakken er hverken fan af FIFA eller VM i Qatar.

Det samme kan vi ikke sige om Arsene Wenger. Den 73-årige franskmand har således været meget ukritisk omkring den kontroversielle fodboldbegivenhed.

Og blandt andet derfor har Ståle Solbakken langet ud efter den tidligere Premier League-træner.

Krtikken af Arsene Wenger kom i VM-studiet på TV 2 i Norge.

- Det er skræmmende med alle de folk, som vi har set op til i fodboldverdenen, sagde Norges landstræner og fortsatte:

- Jeg gyser, når jeg ser, at en af verdens mest intelligente mænd Arsène Wenger, som man har set op til i alle disse år, på en måde er blevet hjernevasket og kommer med de dummeste udtalelser.

Arsene Wenger på de dyre pladser under VM. Foto: Marc Atkins/Getty Images

Trænerlegenden fra Frankrig har også været fortaler for kortere kampe samt VM hvert andet år.

Og Ståle Solbakken frygter, at fodbolden ikke går bedre tider i møde.

-Jeg er bange for, at den polarisering, der nu er ved at ske, kun bliver værre og værre.

Den manglende kritik fra Arsene Wenger omkring VM i Qatar skyldes primært, at han er ansat i FIFA.

Arsenal-ikonet er nemlig Chief of Global Football Development i organisationen.