Ståle Solbakken er ny norsk landstræner

Ståle Solbakken skulle ikke bruge lang tid på at finde et nyt job efter fyringen i FC København.

Nordmanden er således ny landstræner for Norge, oplyser det norske fodboldforbund torsdag.

Ansættelsen træder allerede i kraft 7. december, hvor Ståle Solbakken tager over fra Lars Lagerbäck.

- Jeg er stolt og beæret over at være blevet tilbudt jobbet som landstræner. For mig er det et godt tidspunkt at tage over.

- Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort et solidt arbejde og udviklet et fundament, det bliver spændende at arbejde videre med. NFF har over tid bygget et godt fundament op for landsholdet, og jeg glæder mig til at tage fat på opgaven med at bygge et stærkt hold. Vi skal bruge tiden godt, for marts kommer hurtigt, siger Ståle Solbakken med henvisning til VM-kvalfikationen næste år.

Ifølge fodboldforbundet har samtalerne med Ståle Solbakken foregået et par uger. Han blev fyret i FCK 10. oktober, men det er i høj grad meritterne fra Danmark, der har sikret ham norsk fodbolds største job.

- Ståle er en stor trænerkapacitet, som kender norsk fodbold meget godt. Han har god trænererfaring, og han har leveret stærke præstationer internationalt gennem mange år, siger formanden for det norske fodboldforbund, Terje Svendsen.

Den nuværende træner, Lars Lagerbäck, havde ellers oprindeligt kontrakt frem til efter VM 2022, men svenskeren åbnede for muligheden for at gå af, da Norge endeligt kiksede kvalifikationen til EM i oktober.

- NFF vil takke Lars for det arbejde, han har gjort med vores bedste mænd. I løbet af hans tid har vi fået en helt ny generation af landsholdsspillere frem, som sammen med de erfarne lover godt for fremtiden.

- Med Lars ved roret har vi løftet os 40 pladser på FIFA-ranglisten. Vi vandt vores gruppe i Nations League i 2018, og vi var godt på vej til at tage endnu et skridt op i efteråret, men vi lykkedes desværre ikke i playoff-kampen til næste års EM. Det er et landshold på vej frem, Ståle nu overtager og skal videreudvikle, siger Terje Svendsen.

Norge har ikke kvalificeret sig til de seneste ti slutrunder i træk, men det nuværende hold anses for at være det bedste i mange år med store profiler som Dortmunds Erling Haaland, Real Madrids Martin Ødegaard, AC Milans Jens Petter Hauge og Bournemouths Joshua King.

