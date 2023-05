Ståle Solbakken opereret efter ulykke

Den tidligere FCK-træner oplyser, at det var et 'grimt styrt'

Den norske landsholdstræner og tidligere FCK-træner Ståle Solbakken endte i weekenden på hospitalet.

Søndag var han nemlig ude at cykle, men undervejs faldt han af og styrtede.

Det skriver norske TV2, der har været i kontakt med træneren.

I en sms bekræfter han over for mediet, at han har fået et brud i albuen.

'Et stort og et lille brud efter et grimt styrt under min cykelsession. Men snart klar til vigtige kampe', skriver han.

Uheldet var dog slemt nok til, at han skulle opereres.

Derfor røg han under kniven på Elverum Sygehus, der ligger omkring 140 kilometer nord fra Oslo.

Ståle Solbakken og resten af det norske landshold står snart over for nogle vigtige EM-kvalifikationskampe.

17. juni møder de Skotland på hjemmebane, og tre dage senere spiller de mod Cypern.