Ståle vækker opsigt: Kræver klubskifte

Kristoffer Ajer er en af de største profiler for det norske landshold, hvor den stærke forsvarsspiller er fast inventar i midten af forsvaret.

Han er som forventet også en del af Ståle Solbakkens første landsholdstrup, men alligevel har den tidligere FC København-manager en klar opfordring til forsvarsspilleren: Skift klub hurtigst muligt.

I øjeblikket spiller Kristoffer Ajer i den skotske liga for Celtic, men her bliver han ikke udfordret nok. I stedet bør han tage til en større liga, og gerne en af de helt store, for at forbedre sig yderligere.

- Han er nødt til at skifte liga nu. Det må han. Han har ikke nok udfordringer i hverdagen der. Derfor tror jeg, at han har nogle vaner, som man ikke bemærker, før han møder bedre modstand i internationale kampe eller i Europa. Så jeg synes, det vil være et smart træk af ham, siger Solbakken til VG.

- Han bør tage til en af ​​de fem store ligaer. Det skal han. Han har forudsætningerne for at spille i alle disse ligaer. Det er jeg sikker på.

Ståle Solbakken kommer med kontroversiel udmelding. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM/Ritzau Scanpix

22-årige Kristoffer Ajer ønsker ikke selv at kommentere på Ståle Solbakkens udtalelser, lyder det fra VG.

Tidligere har den to meter høje nordmand været rygtet til Newcastle i Premier League og AC Milan i Serie A. Til sommer har han desuden kun et år tilbage af sin kontrakt i Celtic, så et skifte kan meget vel være i vente.

