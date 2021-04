Ståles søn hårdt ramt: - Brutalt!

Den 20-årige Markus Solbakken skal i denne sæson give den norske klub Stabæk en ekstra dimension med sine hurtige fødder, spilforståelse, teknik og overblik.

Efter flere sæsoner for HamHam i den næstbedste norske række, så skal Ståle Solbakkens søn endelig prøve kræfter med Eliteserien.

Men først skal han komme sig over eftervirkningerne af covid-19.

Sønnen til den tidligere FCK-træner blev i sidste måned ramt af et coronaudbrud i Stabæks spillertrup, og først i forrige uge var han tilbage på træningsbanen.

- Det var meget brutalt. Jeg var sengeliggende og havde næsten alle symptomer. Man bliver påvirket fysisk. Det har jeg mærket, efter jeg kom tilbage på træningsbanen igen. Kroppen har ikke fungeret optimalt, fortæller Markus Solbakken til norske VG.

Markus Solbakken ved præsentationen



Solbakken junior fortæller, at han var "ganske syg" i fem-seks dage. Måske var det held i uheld for samtidig skulle han bruge tid på at komme sig over en operation i hans tånegle.

Hans træner i Stabæk, Jan Jönsson, håber og tror, at Solbakken bliver 100 procent kampklar inden længe.

- Han har været gennem corona og nogle tæer, som er blevet opereret, men nu er han igang igen. Han bliver vigtigt og nyttig centralt. Han er en god spiller, der er vokset både fysisk og som spiller det sidste år. Han har potentialet til at tage for sig, siger Jönsson til VG.

Markus Solbakken skal i Stabæk kæmpe om pladsen midt på banen med danske Sammy Skytte, der har en fortid i blandt andet Silkeborg og FC Midtjylland.

