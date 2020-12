Ståles søn klar for ny klub

Ståle Solbakkens søn Markus Solbakken skal i de kommende sæsoner tørne ud for Stabæk. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Forleden forlød det, at den 20-årige midtbanespiller var tæt på et skifte fra HamKam i den næstbedste række til Stabæk i den bedste række, og nu er skiftet altså faldet helt på plads.

Markus Solbakken glæder sig over skiftet, som han hurtigt anså for at være det rigtige skridt i karrieren.

- Jeg landede ganske tidligt på, at Stabæk var det rigtige valg for mig, og jeg er meget glad for at være her, siger Solbakken til Stabæks hjemmeside.

Også i HamKam er der glæde over transferen, der menes at indbringe dem i omegnen af en million norske kroner - eller knap 700.000 danske kroner.

- Vi er tilfredse med den aftale, vi har modtaget med Stabæk, og vil samtidig takke Stabæk for et godt samarbejde, siger HamKam-chef Espen Olsen til klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Jeg er meget glad på Markus vegne, der nu har mulighed for at vise sig i eliteserien. Det har ligget i kortene i lang tid, at dette var det sidste år for Markus i HamKam. Ikke desto mindre valgte han at forlænge aftalen med os, hvilket fortæller, hvor glad Markus var i klubben. Markus har været en nøglespiller for HamKam i mange år trods af sin unge alder. Det er imponerende.

Markus Solbakken nåede at spille 116 kampe for HamKam over fem sæsoner. I Stabæk har han skrevet under på en fireårig kontrakt.

Kun én mulighed for Neymar

Spillede ni måneder med hjernerystelse

Hård Laursen-kritik i sjælden succes