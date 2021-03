Stak af i taxa: Kan ikke være her mere

Det sidste dramatiske kapitel i historien om Kasper Junker og Bodø/Glimt ser ikke ud til at være skrevet.

Den norske mesterklub er lige nu på træningslejr i spanske Marbella, men lokalavisen Avisa Nordland skriver, at Kasper Junker ved midnat søndag forlod spillerhotellet med en stor kuffert.

Da lokalavisens journalist spurgte Kasper Junker, hvad han skulle, svarede danskeren kort for hovedet, før han steg ind i en taxa:

- Her kan jeg ikke være mere.

Kasper Junker blev i sidste sæson topscorer i Eliteserien med 27 mål, men forholdet mellem angriberen og Bodø/Glimt har været anstrengt i 2021, efter at den norske mesterklub i januar afslog et bud fra Serie A-klubben Crotone. Bodø/Glimt stillede sig ligeledes i vejen for et skifte til Kayserispor fra Tyrkiet.

Nu skriver Avisa Nordland, at Bodø/Glimt endnu engang har modtaget et bud på Kasper Junker - denne gang fra Japan, hvor transfervinduet først lukker 2. april. Også denne gang har nordmændene takket nej.

Det kan meget vel være årsagen til, at Kasper Junker nu har forladt Bodø/Glimts træningslejr.

Hård kritik i pressen

Konflikten mellem Kasper Junker og Bodø/Glimt har ikke været særlig godt gemt af vejen. Den 26. januar lod danskeren sine følelser få frit løb i et interview med VG.

- Aftalen var, at jeg skulle komme til Bodø, forløse mit potentiale og så videre. De sagde: 'hvis du scorer 20 mål, så sender vi dig af sted'. Jeg scorede 27 mål. Det var på grund af det løfte, at jeg syntes, Glimt var interessant. Jeg skulle herop, levere, boom, og så videre. Det har nærmest været hele min motivation for at gøre det så godt. Nu tænker jeg: 'for fanden, hvordan motiverer jeg mig til næste sæson, hvis det bare er tomme ord', sagde Kasper Junker blandt andet.

Også angriberens agent Christian Bysted har langet hårdt ud efter Bodø/Glimt.

- To klubber har henvendt sig til klubben og flere til mig. Der har været bud i dag, som har været mere end det, Kasper har fået besked på skulle være nok. Men Glimt har valgt at presse, presse og presse, til der ikke er nok tid. Det er fuldstændig håbløst. Og så er klubberne gået videre til næste mand på listen, sagde Bysted til TV2 Norge den 1. februar.

Den norske klub har foreløbig udtalt sig kortfattet om Kaspers Junkers exit fra træningslejren.

- Vi registrerer, at han nu har forladt træningslejren i Spanien. Det er selvfølgelig ikke acceptabelt.

De har bekræftet ,at de har modtaget et bud, men de mener ikke, at de har nok tid til at finde en erstatning.

