Stjal fra spillerkassen: Nu afventer ludoman sin skæbne

Molde har sendt klubprofilen Vegard Forren på pinebænken, efter at hans ludomani nu også har fået ham til at tage penge i den bødekasse, han bestyrede

Han har som ludoman haft massive problemer i årevis. Nu kan karrieren ende i en ydmygende afsked med hjerteklubben Molde for Vegard Forren.

Han var mandag til krisemøde i klubben ledsaget af sine rådgivere og venter nu på en afgørelse.

- Jeg har altid haft problemer med det, fortæller han i et interview med norsk med TV 2, hvor han dog også fortæller, at han altid også har klaret sig ud af dem.

- Det har ligesom altid ordnet sig med hensyn til pengene, men det har været en sygdom, der har været svær at indrømme overfor sig selv.

På det seneste har den 32-årige centerforsvarer, der har spillet 33 landskampe, dog haft svært ved at løse problemerne, og det har ført ham ud i den ubehagelige situation, at han måske bliver bedt om at forlade klubben, som han har repræsenteret hele 383 gange.

Han siger, at han er kommet et stykke vej i egen sygdomsbekæmpelse.

- Jeg bliver også ældre og har taget fat i tingene. Det er vigtigt for mig at vise, at jeg mener det alvorligt. Det er det vigtigste, jeg har stået overfor i mit liv, siger han.

- Jeg har forklaret situationen for mine nærmeste og beklaget det stærkt. Jeg har fortalt, at jeg behøver hjælpe, og responsen har været fantastisk.

Vegard Forren stopper Emil Larsen i en landskamp. Han har til gengæld haft svært ved at stoppe sig selv ift at spille. Foto: Lars Poulsen

Det sværeste har været at håndtere det i forhold til konen, forklarer han.

- Det fører så meget negativ energi med sig. Men kommer hjem og er bange for, at hun skal finde ud af det, fortæller Vegard Forren, der har optaget nye lån for at dække sin spillegæld.

Desværre har han også lånt i den fælles spiller-kasse i klubben, som han var blevet betroet at bestyre.

– Jeg har været bødechef og haft kontrol med, hvordan tingene bliver gjort. Jeg har desværre optaget et par kortsigtede lån for at dække min spillegæld. Men jeg har ført pengene tilbage hver gang.

- Det er sket for at dække af overfor hende derhjemme, som har måttet høre på mange løgne, desværre.

Forstopperen deltog ikke i dagens træning. Og nu kan han bare vente.

- Klubben er ikke nået frem til nogen konklusion. Jeg havde håbet, at vi var kommet længere, men sagen har taget en vending, jeg ikke har ønsket. Foreløbig ved jeg ikke, hvor jeg står i forhold til mit arbejde, siger Vegard Forren.

Hans advokat, Odd Arne Nilsen, bebuder overfor norsk TV 2, at man vil indlede en retssag mod klubben, hvis Molde ophæver kontrakten.

