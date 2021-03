Stjerne er et lægetjek fra svensk klub

For bare få år siden var midtbanespilleren Marek Hamsík en af de største stjerner i den italienske Serie A.

Nu rykker den slovakiske stjerne efter alt at dømme til svensk fodbold.

Klubben oplyser i en pressemeddelelse, at Hamsik er tæt på at gennemføre et skifte til klubben.

- I løbet af dagen gennemgår han et lægetjek hos IFK Göteborg, skriver klubben, som i samme ombæring indkalder til pressemøde klokken 19.30.

33-årige Marek Hamsík skiftede for to år siden italienske Napoli ud med kinesiske Dalian Yifang.

Han var i mange år en af Napolis absolut største profiler, hvilket hans 121 mål i 520 kampe for klubben da også vidner om.

Spilleren med den karakteristiske hanekam og det frygtindgydende spark har desuden spillet 124 kampe og scoret 26 mål for det slovakiske landshold.

Et af dem satte han i nettet i en venskabskamp mod Danmark i 2012.

Allerede i sidste uge kom det frem, at Hamsik er på vej til Göteborg:

