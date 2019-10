Stopper i Sverige - vil hjem til Danmark

Lasse Vibe er blevet lidt af et ikon i svenske IFK Göteborg.

Den danske angriber optrådte for klubben med stor succes fra 2013 til 2015, inden han skiftede til Championship-klubben Brentford.

Siden gik turen til kinesiske Changchun Yatai, men Vibe vendte i april tilbage til Göteborg, hvor han sågar blev udnævnt til at være anfører tidligere på sæsonen.

Men efter denne sæson stopper Vibe i klubben og vender tilbage til Danmark.

- Beslutningen om at forlade Blåvitt (klubbens øgenavn, red.) har været en af ​​de vanskeligste i min karriere. Det lyder måske underligt i betragtning af, at jeg kommer fra Danmark, men for mig er det min klub.

- Det er klubben, som jeg, uanset hvordan det går, altid hepper på og altid håber det bedste for, siger han til klubbens hjemmeside.

- Sammen med min familie har jeg taget denne beslutning på baggrund af, at vi synes, at vores tvillingedrenge skal have mulighed for at bo i Danmark, gå på en dansk skole og få venner for livet.

- De er så store nu, at det er en skam at bevæge sig videre med dem. Da vi hele tiden har vidst, at vi ville flytte til Danmark, når jeg stoppede i Blåvitt, føltes det som det rigtige at gøre nu og ikke vente par år mere.

I Danmark har Lasse Vibe optrådt for AGF, FC Fyn, FC Vestsjælland og SønderjyskE.