Storsatsende svenskere henter dansk angriber

David Boysen ophævede i januar sin kontrakt med Elfsborg efter et skuffende ophold i den svenske klub, men den tidligere Brøndby- og Lyngby-spiller kom ikke til at gå arbejdsløs i ret lang tid.

Den 27-årige offensivspiller skifter således til de svenske oprykkere fra Helsingborgs IF, hvor han bliver holdkammerat med spillere som Markus Holgersson, Rasmus Jönsson, Alexander Farnerud, Anders Randrup og ikke mindst den svenske landsholdsanfører Andreas Granqvist.

- Det føles godt at være her. Alle er venlige og har taget godt imod mig. I Danmark kender alle Helsingborg og ved, at det er en stor klub. Jeg ser meget frem til at spille på Olymipa foran HIF-fansene, siger David Boysen til klubbens hjemmeside.

De storsatsende oprykkere jubler over tilgangen af David Boysen.

- Vi får en spiller med gode kvaliteter samt nogle egenskaber og en erfaring, som vi håber kan hjælpe os mod at indfri vores målsætning. Det er glædeligt, at vi får en spiller, som er klar til at tage imod den udfordring, vi har foran os, siger cheftræner Per-Ola Ljung.

David Boysen har underskrevet en kontrakt på to år med option på yderligere et år.

