Super-dansker hyldes i Norge: Stinker af klasse!

Casper Tengstedt har taget norsk fodbold med storm, efter at han for små 12 dage siden skiftede fra AC Horsens til Rosenborg BK.

Han scorede i sin debut mod HamKam i sidste weekend, og fredag aften toppede han den præstation med tre mål og et fremtvunget straffespark i en storsejr over Sandefjord.

Og efter den præstation hyldes Tengstedt i diverse norske medier.

- Det stinker af klasse, udbrød Petter Bø Tosterud blandt andet under kommenteringen af kampen på Discovery efter Casper Tengstedts andet mål, skriver VG.

Og netop VG har givet spillerne fra kampen karakterer, og her er Casper Tengstedt i en klasse for sig selv. Han får karaktereren ni ud af 10, mens ingen andre får bedre end et sekstal.

Det samme er tilfældet i karaktergivningen hos Adresseavisen, der dækker Rosenborg tæt. Casper Tengstedt får karakteren ni, mens ingen andre får mere end seks.

'Flot debut sidste gang. Hvad skal vi sige nu? Glohed. Skaffede først et straffespark og derefter tre forskellige typer af scoringer. Iskold i hovedet, klinisk i afslutningsfasen, og så giver han et temposkift i front, der giver en ny dimension offensivt til Rosenborg,' skriver Adresseavisen og tilføjer, at han snart sprænger skalaen.

Hos norske Discovery omtales danskeren som 'Rosenborgs danske superangriber'.

Casper Tengstedt, 22 år, kom til Rosenborg BK efter et par sæsoner i AC Horsens, og det forlyder, at nordmændene betalte i omegnen af en million euro, altså 7,5 millioner danske kroner, for angriberen.

