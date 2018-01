Svensk ekspert efter dansker-fyring: 'Latterligt bare at give træneren et år'

Jakob Michelsen skriver sig med fyringen i Hammarby ind i rækken af danske trænere med et uheldigt ophold i svensk fodbold. Den tidligere AaB- og FCK-mestertræner Hans Backe undrer sig over, at danskerne ikke får succes og kritiserer Stockholm-klubbens hurtige fyring af Michelsen

Det er forbundet med fare at bevæge sig over Øresund som dansk fodboldtræner.

For mens svenskerne kan fremvise masser af mestertrænere i dansk fodbold, så er det småt med danske trænersucceser hinsidan.

Ja, selv Malmö FF’s guldtræner Allan Kuhn fik sparket!

Viggo Jensen var den første dansker, der forsøgte sig i Allsvenskan. Han kom efter succes i Silkeborg og som dansk U21-landstræner til Malmø i 1992, men opholdet blev et år kortere end aftalt i kontrakten.

- Det er nok lidt forskel i kulturen, og det er anderledes at være træner der. Jeg var nok for ligefrem i min fremtoning.

- De ville gerne have noget forandring, men det ville de så ikke alligevel, siger Viggo Jensen.

Han havde som træner i Danmark været vant til at bestemme over det det sportslige, men mødte en anden kultur i Skåne.

Der var mange hensyn, der skulle tages, man skulle være snu og kunne spotte skjulte dagsordner, og så kunne vejen fra tanke til handling være lang.

- Jeg kan huske, at jeg ville have et par spillere, men formanden (Hans Cavalli-Björkman, red.) havde lavet en aftale med formanden i Trelleborg om ikke at røre ved dem, siger Viggo Jensen, der ellers husker tilbage på tiden med glæde.

- Jeg havde en fantastisk tid. Der var ting, vi ikke var enige om, men ud over det …, siger den danske trænerlegende, der ifølge svenskerne ikke var så dansk endda.

- Cavalli sagde, at de troede, at de fik en dansker, men fik en tysker. Det siger jo et eller andet, siger Jensen med et grin.

Bedrøveligt

Efter Viggo Jensen har Torben Storm, Ole Mørk, Allan Kuhn og Jakob Michelsen alle trænet i Allsvenskan, men ingen har overlevet mere end en sæson i den bedste svenske række.

- Det er mærkeligt. Hvorfor skulle det ikke kunne fungere for danske trænere i Sverige, spørger Hans Backe, der vandt Superliga-guld med både AaB og FC København.

- Det eneste, jeg kan komme på, er, at svenske spillere er vant til en meget, meget struktureret spillemåde.

- Men i de år, jeg var i Danmark, oplevede jeg, at danske trænere blev mere og mere som svenske trænere, så egentlig holder den teori ikke rigtig, siger Hans Backe, der i dag fungerer som ekspertkommentator på TV4 og C More.

Hans Backe undrer sig over, at danske trænere ikke har fået succes i svensk fodbold. Foto: All Over Press

Den erfarne svenske træner, der senest stod i spidsen for Finland, blev meget overrasket, da han læste, at Hammarby ville skille sig af med Michelsen:

- For mig er det lidt latterligt bare at give træneren et år, men sådan er det mere og mere i dagens fodbold. Så snart man skriver under på kontrakten, er det næste, man venter på, at blive fyret.

- Det er bedrøveligt, og jeg tænker hvorfor, hvorfor, hvorfor. Et år er tenderende til det useriøse. At man ikke kan løse uoverensstemmelser, overrasker mig.

Hans Backe, der selv for mange år siden stod i spidsen for Hammarby, har derfor en klar opfordring. Og den gælder ikke kun de svenske klubber, der satser dansk …

- Som træner kan man kun sætte et aftryk, hvis man har en stærk ledelse, som kan stå imod, når det blæser. Som jeg havde det med Flemming Østergaard og Niels-Christian Holmstrøm i FCK.

- De beskyttede mig og spillerne og sagde, ’det er os, der sætter dagsordenen. Punktum. Slut’. Jeg er ikke i tvivl om, at det er de klubber, der får de bedste resultater.

