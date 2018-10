Svensk fodbold ramt af tragedie: Topspiller faldt død om

Svensk fodbold blev ramt af en trist begivenhed torsdag, da det blev bekræftet, at en svensk fodboldspiller havde mistet livet.

32-årige Labinot Harbuzi faldt om i sit hjem og stod trods genoplivningsforsøg med hjertemassage ikke til at redde, bekræfter fodboldspillerens far, Ismet Harbuzi, til svenske Aftonbladet.

- Jeg ved ikke, hvordan det skete, hvis jeg skal være ærlig. Min kone og jeg forsøgte med hjertemassage, og derefter kom ambulance-folk og fortsatte, siger faderen.

- Jeg ved ikke, om han levede, da han han blev kørt væk i ambulancen, fortæller Ismet Harbuzi.

Sønnen var tidligere U21-landsholdsspiller for Sverige, hvor han indledte ungdomskarrieren i Malmø-klubben Malmö BI.

Han opnåede i karrieren både landskampe for det svenske U17-, U19-, samt U21-landshold.

Senere kom han til Malmö FF som ungdomsspiller og skiftede i 2002 til hollandske Feyenoord, hvor han også spillede som senior fra 2003 til 2006. Her var han i en periode udlejet til Excelsior.

Labinot Harbuzi voksede ligesom Zlatan Ibrahimovic op i Malmø-forstaden Rosengård, og der var mere end adresse og postnummer, der forbandt de to. Allerede som 15-årig kom Harbuzi til den hollandske klub Feyenoord, mens Zlatan spillede for Ajax, og han havde jævnligt kontakt med det store forbillede, der selv har tituleret sig som en uofficiel rådgiver for netop Labinot Harbuzi.

I et interview med Aftonbladet tilbage i 2009 sparede Zlatan heller ikke på tillægsordene i omtalen af kollegaen:

- Jeg tror, han kommer på A-landsholdet snart. Det er spændende, for han spiller anderledes fodbold, og det er det, Sverige har brug for, sagde Zlatan dengang og tilføjede:

- Vi behøver ikke at have et landshold med 11 anderledes typer, men tre-fire stykker kunne være godt, sagde Zlatan dengang.

I 2006 vendte Labinot Harbuzi tilbage til Malmö FF og blev den første målscorer på klubbens nybyggede stadion, Swedbank Stadion, og fra 2009 var omkring flere klubber i Tyrkiet samt i Sverige.

Labinot Harbuzi spillede senest for en klub i Malaysia, hvor han var kontraktløs fra 1. januar i 2017.

For 14 dage siden udtalte han dog til en journalist fra Aftonbladet, at han forventede at finde en klub og kickstarte karrieren inden så længe.

Sviner pris til: Fornærmet Zlatan får hurtigt svar

Zlatan kunne ikke holde masken: Syvårig skråler nationalsangen

Se også: Zlatan-kommentar åbner alt: Nu drømmer de stort