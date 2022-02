Svensk legende død

Den svenske målmandslegende Ronnie Hellström er død i en alder af 72 år.

Det oplyser hans familie til den svenske avis Expressen.

Ronnie Hellström blev udnævnt til verdens bedste målmand og udtaget til verdensholdet i 1974 og 1978.

Han blev årets spiller i Sverige i både 1971 og 1978, og han betegnes som en af Sveriges bedste keepere nogensinde.

Ved VM i 1974 var han med til at hjælpe Sverige til en femteplads. I alt blev det til 77 optrædener for nationalmandskabet fra 1968 til 1980 og tre slutrunder.

På klubplan var det i Hammarby, han fik sin professionelle fodboldopdragelse. Hellström var ungdomsspiller i Stockholm-klubben og spillede for den frem til 1974. Her gik turen til Kaiserslautern, hvor Hellström endte med at spille i ti år.

Med Kaiserslautern nåede Hellström to gange frem til finalen i den tyske pokalturnering. Begge blev dog tabt. Mesterskaber blev det ikke til.

I november sidste år fortalte Hellström, at han i marts havde fået konstateret kræft i spiserøret. Han døde tidligt søndag med sin familien omkring sig, lyder det.