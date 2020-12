Svensk mesterklub overlever trods melding om lukning

Det er blot to dage siden, at den forsvarende svenske mester i kvindefodbold, Göteborg FC, meddelte, at klubben var nødsaget til at lukke og slukke.

Men torsdag oplyser Göteborg FC så, at det alligevel ikke er tilfældet.

Mesterklubben fortsætter således i den bedste svenske kvinderække, Damallsvenskan, i 2021 og vil også deltage i Champions League.

Det skriver holdet på sin hjemmeside. Årsagen er uventet støtte fra flere parter, siden tirsdagens varslede melding om lukning.

- Vi havde slet ikke forventet den store, overvældende og positive interesse fra privatpersoner, virksomheder og fodboldforeninger i forhold til at beholde vores forenings eliteafdeling, skriver Göteborg FC på sin hjemmeside.

Klubben sikrede sig i november sit første svenske mesterskab nogensinde.

Men tirsdag lød det altså, at klubben måtte lukke. Her opfordrede ledelsen de etablerede svenske fodboldklubber til at satse mere på kvindefodbold.

Göteborg FC fastholder også, at klubben har brug for at blive integreret med en større forening for at kunne overleve på længere sigt.

- Vi har en intention om at få et samarbejde med en etableret forening, og vi håber, at det vil give kvindefodbolden i vores område de bedste forudsætninger for at udvikle sig, siger Göteborg-formand Peter Bronsman.