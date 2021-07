Svensk stortalent idømt 11 års fængsel

Han blev betragtet som et af Sveriges store talenter, spillede på U17-landsholdet og debuterede allerede som 17-årig på AIK’s bedste hold. Ilija Jurkovic var en teknisk velfunderet midtbanespiller, som havde kurs mod en stor fodboldkarriere.

Onsdag blev den 24-årige svensker idømt 11 års fængsel for at være leder i det berygtede Vårby-netværk, for at have planlagt drab, udført drabsforsøg og stået bag kidnapning.

Den kvindelige dommer betegner ham som en af Stockholms farligste personer.

Det skriver blandt andre Aftonbladet, som i april 2020 bragte et stort interview med den tidligere fodboldspiller, der nu var blevet farlig på helt anden vis.

Her fortæller han lidt om sit nye liv som forbryder, selv om han helst taler om sin fortid på banen.

Allerede på det tidspunkt havde Ilija Jurkovic været bag tremmer to gange.

- Man kigger på fjernsynet og ser gamle holdkammerater spille, mens man selv sidder i fængsel. Folk, man har mødt eller spillet sammen med. Alexander Isak, for eksempel. Men jeg er glad på deres vegne, og jeg plejer at skrive til dem på Instagram, fortæller den unge mand, der indstillede fodboldkarrieren som 19-årig.

- Jeg sagde det ikke til nogen. Jeg holdt bare op med at komme. De ringede til mig. De spurgte min agent, som ringede til mig, men som heller ikke fik svar. Jeg var var indstillet på at lave nogle andre ting, og det var der, mine problemer begyndte.

Alexander Isak, der spillede en forrygende EM-slutrunde, var holdkammerat med Ilija Jurkovic i AIK. Foto: Anatoly Maltsev/Ritzau Scanpix

Han nævner selv et overrevet korsbånd i 2014 som vendepunktet, mener han, der siden løb ind i flere skader.

Angrer han sine forfærdelige gerninger?

Næh. I alt fald kom det i retten frem, at han dagen efter sit interview i Aftonbladet, bestilte han en stor rabat på - et drab. Efter ordre fra sin chef i et chat-forum forhandlede han prisen ned fra halvanden til en million svenske kroner.

En korrespondance, som blev lagt frem i retten, hvor også en lang række andre bandemedlemmer blev idømt lange straffe. Bandeleder Chihab Lamouri fik 17 år og 10 måneders fængsel, og tre andre, der lige som Jurkovic havde titel af ’kaptajn’, fik henholdsvis 10, 11 og 12 års fængsel.

Fodbolden mistede et talent, men Stockholm er formentlig blevet en lidt tryggere by.