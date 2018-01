Svenske fans raser: Tager pædofilimistænkt tilbage i træning

Malmö FF trænede lørdag under stor bevågenhed fra flere fremmødte fans, der tydeligt viste deres utilfredshed med klubben.

Årsagen er, at Malmö FF har valgt at ophæve den interne karantæne til en af klubbens spillere, som er mistænkt for at stå bag grove, seksuelle forbrydelser mod børn.

Malmö-spilleren er blevet sigtet for to tilfælde af voldtægt af et barn i fjor. Desuden er han mistænkt for et forsøg på voldtægt på et hotel.

Da sagen kom frem, og spilleren blev anholdt, suspenderede Allsvenskan-klubben øjeblikkeligt spilleren, men lørdag trænede han altså med resten af førsteholdstruppen igen - til stor utilfredshed fra MFF-supporterne.

Flere fans var ifølge Expressen mødt op og havde medbragt et banner med teksten:

- Med klublogoet følger et ansvar - spilleren fortjener ikke vores himmelblå trøje.

En banderoll och en lågmäld protest på dagens träning med #MalmöFF. https://t.co/6VxZW1PG98 — Max Wiman (@maxwiman) 13. januar 2018

Malmö FF's supportklub udtrykte allerede sin utilfredshed med klubben, da det kom frem tidligere på ugen, at spillerens interne karantæne blev ophævet.

- MFF Support er meget skuffet over Malmö FF's beslutning om at ophæve karantænen mod spilleren, som er under mistanke for seksualforbrydelser. Det indebærer, at spilleren igen repræsenterer Malmö FF ved at bære vort logo, mens en undersøgelse står på omkring de seksuelle lovovertrædelser. MFF Supports holdning er, at spilleren ikke skal repræsentere Malmö FF på nogen måde og særdeles ikke optræde i vores kamptrøje, skrev supportergruppen på sin hjemmeside.

Allsvenskan-klubben meddeler, at spilleren skal træne med igen, da myndighedernes undersøgelse trækker ud, og at man rent arbejdsretsligt ikke kan udelukke en ansat på ubestemt tid, når vedkommende er mistænkt og ikke dømt.

Malmö FF's administrerende direktør, Niclas Carlnén, udtrykker dog forståelse for fansenes reaktion.

- Det har jeg. Der er selvfølgelig rigtig mange følelser involveret i denne sag. Men som arbejdsgiver skal vi forholde os til fakta, og i Sverige er man uskyldig, indtil man bliver dømt, og det er de forudsætninger, vi må arbejde ud fra, siger Niclas Carlnén til Kvällsposten.

