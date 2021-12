Svenske mestre forpligter sig til at ansætte flygtninge

Med dansk cheftræner, dansk anfører og flere danske spillere skorter det ikke på dansk islæt i fodboldklubben Malmö FF. Fremover skal mesterholdet dog også have flere flygtninge ansat i klubben.

Som den første professionelle sportsklub i Sverige har Malmö gennem en aftale med FN's flygtningeorganisation, UNHCR, forpligtet sig til gøre det lettere for flygtninge at få job i klubben.

Det skriver UNHCR i en pressemeddelelse.

En lignende aftale findes ikke i danske klubber.

Konkret betyder aftalen, at klubben forpligter sig til at ansætte 50 flygtninge i dens afdelinger for mad og drikke samt service inden udgangen af 2023.

Samtidig vil klubben sammen med byen Malmø støtte op om, at unge flygtninge og flygtningebørn bliver en del af programmet 'School football against racism'.

Initiativet skal gøre det lettere for flygtninge at integrere sig i samfundet og mindske arbejdsløsheden for flygtninge i Malmø.