Sviende lussinger til Bendtner: Han forsvandt

Bodø-Glimts Amor Layouni sagde det med et smil til TV 2:

- Det var ikke dem, der var dårlige. Det var os, der var gode, sagde han.

Dermed forsøgte han efter bedste evne at understrege, at den nordnorske klub havde været den væsentligste årsag til, at mesterklubben fra Rosenborg, havde spillet 'blytungt', som et norsk medie formulerede det, i sæsonpremieren søndag.

Rosenborg med både Mike Jensen og Nicklas Bendtner i startopstillingen, havde overraskende tabt kampen 2-0. Og dét efter 90 minutters ringe, ringe, ringe fodbold fra den norske storklub.

Mike Jensen opsummerede det til Verdens Gang:

- Jeg tror aldrig, jeg har set så mange fejlafleveringer i mit liv, sagde anføreren.

Ude på sidelinjen stod holdets forholdsvis nye cheftræner, Eirik Horneland, og forsøgte at rive sig i det mørke hår. Det er kort, så han har nok ikke haft synderligt meget held med det. Men frustrationen var tydelig hos den 44-årige træner.

En alvorssnak hjalp ikke

Han havde overraskende for nogle valgt Nicklas Bendtner i front, selvom denne med en fodlænke om benet en del af ugerne i optaktsfasen ikke har kunnet forberede sig optimalt. Om det var den lænke, der fortsat tyngede danskeren, skal være usagt her, men nogen stor oplevelse var den tidligere landsholdsbomber sandt for dyden ikke.

Det kunne Horneland se bedre end de fleste og tog sig en snak med sin danske stjerne, da hjemmeholdets Patrick Berg blev behandlet for en skade efter en god halv times spil.

- RBK-træner Eirik Horneland benyttede skadespausen på Berg til en snak med Bendtner. Hvad der blev sagt, vides ikke. Nogen umiddelbar effekt gav det ikke, konstaterede Adresseavisen tørt efterfølgende.

Det var samme medie, der efter kampen serverede en syngende lussing i form af et total i karakter. Det vel at mærke på en karakterskala fra 1-10. Og skudsmålet tog form af et svirp med et spanskrør i rumpen på danskeren.

Foto: Mats Torbergsen/NTB/Ritzau Scanpix

- Lidt mere vilje, men absolut ingen evne ud i højt pres. Spillede relativt enkelt og fejlfrit med bolden, men så gav han bolden væk inden 2-0-målet, skriver det lokale Trondhjem-medie.

Rosenborg har fået tilgang af Gjermund Åsen, der er hentet i Tromsø forud for denne sæson. Og det var primært ham, Bodø/Glimt havde forberedt sig på - ikke Bendtner.

Det ændrede dog ikke meget, at danskeren i stedet lå fremme og skulle trykke hjemmeholdets defensiv. Rosenborg producerede to chancer i løbet af kampen.

Ignoreret

- Det ser ikke ud til, at det er der, vi er dårlige. Det er på et kollektivt plan, mente Eirik Horneland. Vi formår ikke at finde ud af det som hold. Det er problemet, sagde træneren og tilføjede to ting om Bendtner: 1) Han er en frygtelig god fodboldspiller 2) Han har været meget god til træning.

Alligevel blev det for meget efter 68 minutter. Da havde føromtalte matchvinder Amor Layouni gjort det til 2-0, og så blev Bendtner og det tidligere FCM-talent Babajide David pillet ud.

- Nicklas Bendtner var ingen tier. Han var heller ikke så meget andet. Efter ti minutter forsvandt han ud mod fløjen omtrent midt på banen. Og der blev han stort set stående, skriver Adresseavisen bidende sarkastisk.

Norske TV 2 har et længere referat fra kampen, hvor flere spillere nævnes for deres aktioner. Nicklas Bendtner nævnes ikke. Slet ikke.

Selv forstod angriberen at forholde sig så konstruktivt som overhovedet muligt efter kampen.

- Det er svært at hævde, at det fungerede godt i dag. Men jeg forbedrer mig dag for dag. Det er det vigtigste, sagde han til Verdens Gang.

- Vi må forbedre os til næste kampe, og det tror jeg egentlig at alle er indstillet på, sagde han til NRK.

Resultatet betyder, at Rosenborg ligger sidst i tabellen efter 1. runde, hvor Stabæk og Lillestrøm mandag spiller sidste kamp. Næste chance for at revanchere sig er 8. april hjemme på Lerkendal mod Odds Ballklub.

