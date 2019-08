Sviner Bendtner: - Han er ligeglad!

Nicklas Bendtner tjener masser af penge uden at spille fodbold, og i Norge gætter ekspert på, at han er ligeglad med at vente et halvt år yderligere på en ny klub

Persona non grata i hele verden: - Bendtner er en skandale

Nicklas Bendtner har ikke spillet for Rosenborg siden 28. april, hvor han fik hele kampen i nederlaget mod Molde.

Ifølge Adresseavisen har Bendtner ikke været til træning i klubben i mere end en måned, og Rosenborg forsøger foreløbig uden held at få ham solgt et halvt år før kontraktudløb.

Den tidligere landsholdsangriber Erik Huseklepp med fortid hos Bari, Portsmouth og Birmingham er ekspert hos norsk TV2 og ryster på hovedet af danskeren.

- Han sidder på en god kontrakt og tjener en masse penge.

- Hvis han bliver kontrakten ud, så kan han finde sig en ny klub. Jeg har fået det indtryk af ham, at han er lidt ligeglad med, om han må vente et halvt år, siger Huseklepp i studiet hos norsk FotballXtra.

Bendtners seneste opslag på Instagram er fra en cykeltur i København i slutningen af juli:



Kæresten Philine Roepstorff er også i København for tiden:



Tidligere i juli var Bendtner i Italien - sandsynligvis på ferie:

Også den tidligere Rosenborg-angriber Steffen Iversen undrer sig over forløbet med danskeren.

- Der bliver sagt meget om, hvorfor han er ude i kulden. Er det sådan, at han koster flere penge, hvis han spiller for Rosenborg? Vi ved det ikke helt, siger Iversen.

- Han er en god spiller på sine bedste dage og måske den bedste i Eliteserien. Han kommer helt sikkert til at skifte, siger Iversen.

Efter en forfærdelig start på sæsonen har Rosenborg vundet seks af de sidste otte kampe og er oppe på femtepladsen i tabellen.

Nicklas Bendtners kontrakt med Rosenborg udløber 31. december, og Rosenborg har slået fast, at han ikke kommer til at spille flere kampe for klubben.

Og i maj forlød det, at interessen for at overtage danskeren var stor.

- Lige siden Nicklas kom til Rosenborg, har der været stor interesse for ham i transfervinduerne. Det er der også nu. Det raser med telefoner og henvendelser. Der er mange, der er nysgerrige omkring situationen, lød det i maj.

