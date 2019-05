Tåbelig aktion: Antænder fan-slagsmål med provokation

Lørdagens Oslo-derby mellem Vålerenga og Lillestrøm blev en trist fornøjelse for hjemmeholdet, der led sit største nederlag mod lokalrivalerne siden 1999.

0-3 lød de iskolde cifre foran mere end 14.000 tilskuere, men som om det ikke var nok, så blev derbyet efterfølgende skæmmet af slagsmål mellem de to holds fans. På selve banen endda.

Urolighederne opstod, fordi Lillestrøms indskifter Aleksander Melgalvis så sig fristet til at fejre sejren ved at plante et Lillestrøm-flag midt på banen. Missionen lykkedes ikke helt på grund af de norske kunstgræsbaner, men provokationen blev alligevel taget ilde op af hjemmeholdets fans, der ikke brød sig om at se fjendens fane på eget territorium.

Tydeligt aggressive Vålerenga-fans løb således på banen for at få fat i flaget, alt imens Lillestrøm-tilhængere kom ilende fra modsatte side for at forsvare enten Aleksander Melgalvis eller den sortgule fane.

Det førte til slag og spark mellem rivalernes tilhængere, mens sikkerhedsvagter forsøgte at skille dem ad.

Kan godt se, det var provokerende

Da balladen havde lagt sig, erkendte Melgalvis, at han nok ikke bar sig specielt fornuftigt ad.

– Tanken var at fejre det med fansene. Det var sejrsrusen, som tog lidt overhånd. Det er ærgerligt, at det endte sådan, siger han.

Og til spørgsmålet om hvorvidt han kan se, at det var provokerende, svarede han meget klart.

– Det forstår jeg. Det var ikke sådan, jeg ønskede, det skulle være. Jeg kan godt se, at det var provokerende efter et 0-3-nederlag, siger han til VG.

Lillestrøms svenske træner, Jörgen Lennartsson, kunne glæde sig over en overraskende udesejr og et hop til niendepladsen i Eliteserien, men han var ikke imponeret over sin indskifters opførsel efter triumfen.

– Det er ikke det smarteste, han har gjort i sit liv. Han burde have tænkt sig om. Jeg har ikke haft tid til at snakke med ham om det, men det er klart, at nogen i klubben kommer til at tage det med ham, lød det fra Lennartsson ifølge VG.

