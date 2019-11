Tabte væddemål: Snyder kræftramte børn

Fodboldangriber har tabt væddemål om 10.000 norske kroner, men nægter tilsyneladende at betale til velgørenhed, som det var aftalt - i stedet kommer han med arrogant svar

Når man taber et væddemål, så må man også betale.

Sådan fungerer det for de fleste mennesker, men ikke for den 29-årige norsk-gambiske angriber Muhamed Keita.

Før 2017-sæsonen ville den daværende Vålerenga-spiller vædde med, at klubbens angribere ville score flere mål end Rosenborgs frontløbere.

Rosenborg-angriber Pål André Helland fik indført, at taberen skulle betale 10.000 kroner til velgørenhed, og mens det kun blev til 23 mål for Vålerengas seks mest scorende, så bankede Rosenborg-angriberne 44 mål i kassen.

Nu er der gået to år, men Keita har ifølge Helland stadig ikke betalt de 10.000 kroner til kræftramte børn, som det var aftalt.

- Så er det vel sådan, at han har vigtigere ting at bruge sine penge på end Børnecancerfonden. Jeg er spændt på, hvad det er, siger Helland til Eurosport ifølge Dagbladet.

- Hvis jeg havde tabt, så havde jeg i hvert fald fået det afregnet.

- Hvis han mener, at 10.000 kroner er vigtigere at bruge på sig selv end på Børnecancerfonden, så må det stå for hans egen regning, siger Helland.

Helland - og også Bendtner - vandt væddemålet. Rosenborgs angribere lavede langt flere mål end Vålerengas. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uventet hyldest til Nicklas Bendtner

Siden væddemålet blev indgået, er Keita skiftet til Strømsgodset, og de tørnede i weekenden sammen med netop Rosenborg og Helland.

Keita kom med et pænt arrogant svar.

- Jeg og Helland undgår hinanden fint. Han sidder på bænken, og jeg spiller, svarede Keita til Eurosport.

Keita scorede en enkelt gang i 3-3-kampen, mens Helland kom på banen og stod bag en assist.

Muhamed Keita er født i Gambia, men har spillet 17 U-landskampe for Norge på U18-, U21- og U23-landsholdene. Han har tidligere også spillet i polske Lech Poznan og amerikanske New York Red Bulls.

