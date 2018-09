Tæt på at dø på stadion: Nu sender landsholdet ham hilsen

Den Malmø-tilhænger, der for halvanden uge siden blev alvorligt kvæstet på MCH Arena i Herning, har fået en hilsen fra det danske landshold

I en hospitalsseng ligger Martin Östling sønderslået, men glad for at han stadig er i live. Trods alt.

Svenskeren var for halvanden uge siden udsat for et frygteligt uheld i forbindelse med Europa League-kampen mellem FC Midtjylland og Malmö FF på MCH Arena i Herning.

Før kampen faldt han fra sit sæde og seks meter ned på betonen. Hvad der præcist skete og forårsagede ulykken, er uklart, og Östling selv husker ikke meget.

- Jeg husker, at vi klappede ad Johan Dahlin (Malmøs målmand, red.), der kom ud til opvarmning. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågner op på betonen og hoster blod, siger Martin Östling til Fotbollskanalen.

Han blev efter uheldet hastet til hospitalet i Aarhus med omfattende skader. Svenskeren har pådraget sig kraniebrud, fået ti brud i ansigtet omkring kæben, og der en fraktur omkring brystbenet.

Malmø-tilhængeren har derudover brækket flere ribben, bækkenet og overrevet korsbåndet i det venstre knæ. Plus det løse…

Og så slap han endda billigt fra ulykken. Eller i hvert fald med livet i behold. Hans held i uheldet var, at han ramte en trappe, før han endte på betonen.

- Jeg er meget glad. De var meget tydelige her i Danmark og skjulte ikke, at det lige så vel kunne have fået en dødelig udgang, siger Martin Östling, der tidligere har arbejdet som kommunikationsmedarbejder i sin favoritklub.

De svenske mestre har naturligvis udtrykt deres sympati og støtte. På sociale medier og efter en kamp har de sendt Östling en hilsen, og en signeret kamptrøje er det også blevet til.

Blandt Malmö FF-supporterne har der været en indsamling til fordel for den uheldige fan, der søndag også fik en ’god bedring hilsen’ fra det danske fodboldlandshold.

Landsholdets fysiske træner, Ben Rosen, har en fortid i den skånske klub og var før kampen mod Wales forbi med en signeret dansk landsholdstrøje til sin tidligere kollega.

Martin Östling har allerede været igennem et par operationer, og endnu flere venter.

Han kan se frem til at skulle tilbringe mindst seks uger i en kørestol, men er ved overraskende godt mod og glæder sig over al den støtte, han har fået de seneste uger.

- Når du har arbejdet med mange af dem, og de lader høre fra sig, går det lidt ekstra i hjertet. Jeg sad i to dage og svarede på sms’er og sådan fra de nærmeste.

- Det er klart, at man bliver rørt af det, siger Martin Östling.

Malmö FF vandt opgøret i Herning 2-0 og kvalificerede sig dermed til Europa Leagues gruppespil på FC Midtjyllands bekostning.

