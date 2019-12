Tæt på ny træner: Jon Dahl afviser

Den svenske storklub Malmö FF har forhørt sig hos Jon Dahl Tomasson omkring det ledige trænerjob - men han holder fokus på EM. Klubben håber at præsentere ny træner inden nytår - og David Nielsen bliver det ikke

Når sommerens EM-slutrunde er overstået, så er Jon Dahl Tomasson færdig som assistenttræner for landsholdet.

Men han har tilsyneladende et fint navn også uden for Danmark.

I hvert fald melder den svenske avis Expressen, at den svenske storklub Malmö FF, der i sidste uge besejrede FC København i Europa League, har vist interesse for Danmarks mest scorende landsholdsspiller gennem tiderne.

- Malmö FF skulle have forhørt sig hos Åge Hareides assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson. Danskeren skulle dog ville fokusere fuldt ud på Danmarks EM-slutrunde til sommer, skriver avisen.

Jon Dahl Tomasson har tidligere været cheftræner i hollandske Roda og Excelsior, men de seneste fire år har han altså været Åge Hareides assistent.

Og så sent som i marts i år fortalte Hareide, at han så Tomasson som sin afløser som landstræner.

- Det skal være Jon Dahl Tomasson. Det er helt oplagt. Ja, det ville være dumt, hvis man ikke tager ham. På et landshold handler det meget om kontinuitet.

- DBU ved, hvad de får, hvis de vælger Jon Dahl. Han skal ikke igennem en ny oplæringsproces for at blive landstræner. Jeg er imponeret over Jons fodboldviden. Han er fantastisk engageret, dygtig analytisk og tænker fodbold på lidt samme måde som mig, sagde Hareide i marts til Ekstra Bladet.

Siden er Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst blevet valg som ny landstrænerduo fra sommeren 2020.

Jon Dahl Tomasson fik ikke jobbet som landstræner, som Åge Hareide ellers havde håbet det. Fotos: Lars Poulsen

Druknede VM-sorger: Bendtner bællede flaske til 25.000 kroner

Hareide bryder tavsheden: Kritik af timingen

Inden Uwe Rösler var Åge Hareide cheftræner i Malmö, og når nordmanden har anbefalet Jon Dahl Tomasson som afløser på landstrænerposten, så har han formentlig også talt varmt om Tomasson over for Malmö.

Så sent som torsdag var Tomasson fremme og bekræfte, at hans fremtid vil ligge i fodbold.

- Ja, jeg skal være cheftræner igen. Det er bare et spørgsmål om tid, sagde han til magasinet Gommen.

Men det bliver altså tilsyneladende ikke i Malmö - her leder de stadig efter en afløser for tyske Uwe Rösler, der blev fyret dagen efter Europa League-sejren i Parken mod FCK.

Og man nærmer sig en løsning.

- Vi arbejder på det og tager skridt fremad. Det skal ske så hurtigt som muligt. Men der er meget endnu, der skal falde på plads, inden noget er helt klart, siger sportschef Daniel Andersson til Expressen.

Klubben håber at kunne præsentere en ny træner inden jul.

- Vi håber det, men det er ikke sikkert. Det er nok bare mig, der arbejder over jul og nytår, siger Andersson.

IFK Norrköpings Jens Gustafsson skulle være i spil, ligesom også Fredrik Ljungberg nævnes som en mulig løsning, hvis han kan hentes fri i Arsenal, der nu har fået ny permanent manager.

Tidligere har AGF-træner David Nielsen været nævnt som en mulig kandidat i Malmö FF, men ifølge den svenske avis, så skulle han ikke være en af hovedkandidaterne.

Malmö FF har danske Søren Rieks, Jonas Knudsen, Anders Christiansen og Lasse Nielsen i truppen.

Hård kritik: Åge Hareide latterliggjorde mig

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag