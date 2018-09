Taxa-selskab står frem: Bendtner brækkede hans kæbe - vi er dybt rystede

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Nicklas Bendtner blev natten til søndag anholdt og sigtet for vold mod en taxachauffør.

Nu står chaufførens taxaselskab frem og fortæller, hvor omfattende skader den pågældende person har.

Ballade i nat: Bendtner sigtet for vold

Foto: All Over

Kommunikationschef for DanTaxi, Rasmus Krochin, fortæller, at chaufføren skal opereres for en brækket kæbe, og at det var den danske fodboldstjerne, der forvoldte det.

- Det er det navn, som chaufføren har anmeldt, siger han til Ekstra Bladet.

Episoden har sat sig i taxaselskabets ansatte.

- Vi er dybt rystede. Det gælder alle i huset. Vi har informeret om det internt, og det er selvfølgelig noget, der ryster folk.

Kommunikationschefen siger, at de har givet alle oplysninger til politiet, som nu må efterforske det.

Københavns Politi vil ikke bekræfte episoden, eller om navngivne personer har været involveret.

Men direkte adspurgt til, om der har fundet en episode sted, der omhandler vold i en taxa, oplyser vagtchef Carsten Reenberg fra Københavns Politi, at de klokken 02:41 har modtaget en anmeldelse om vold mod en hyrevognschauffør i indre by i København.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger havde Bendtner i selskab med sin sin kæreste, Philine Roepstorff, i løbet af aftenen været på den eksklusive natklub Lusso, som har til huse på Hovedvagtsgade 8 i det indre København.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bendtners agent Ivan Marko Benes, som ikke kendte til historien søndag formiddag.

Angriberens klub, Rosenborg, havde ingen kommentarer, da de blev kontaktet tidligt søndag og også søndag eftermiddag.

