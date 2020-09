The King of Wembley er død

Ekstra Bladet har sikret sig rettighederne til Bodø/Glimts Europa League-møde med AC Milan. Med Ekstra Bladet+ kan du se kampen fra San Siro torsdag aften.

Verdensmesterskaberne i Sverige i 1958 huskes primært for 17-årige Pelés gennembrud og det medfølgende brasilianske verdensmesterskab.

Men det kunne lige så godt være husket for svenske Agne Simonsson, der var én af turneringens store oplevelser.

Sammen med blandt andre Kurt Hamrin førte han værtsnationen til selveste VM-finalen, hvor Simonsson tilmed kom på tavlen i 2-5-nederlaget.

Nu er han død.

Onsdag skriver den svenske avis Göteborgs-Posten, at Agne Simonsson er død 84 år gammel.

- Han fik det lidt dårligere de sidste par uger og pådrog sig derefter en lungebetændelse. Og i går sluttede det desværre. Jeg var på besøg et par dage før, og så vidste jeg, hvad der ville ske. Så da sagde jeg farvel med ham, fortæller hans bror, Roy Simonsson, til avisen.

Agne Simonsson i nærkamp med mexicanske Alfonso Portugal under VM i 1958. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Agne Simonsson er til dato den eneste svensker, der har været på kontrakt i Real Madrid. Storklubben hentede ham i Örgryte 1960 i kølvandet på den femte Europa Cup-titel i træk.

Han nåede at være i klubben sammen med legender som Alfredo Di Stéfano og Férenc Puskás, men nogen stor succes var det aldrig for ham at spille i den spanske hovedstad.

Han smuttede hjem til Örgryte i 1963 og er stadig den mest scorende spiller i klubbens historie.

Som en skakspiller

Han er noteret for 51 A-landskampe og 27 mål for Sverige og blev i 1959 kåret som Sveriges bedste spiller. I 2008 blev han tilmed valgt ind i svensk fodbolds Hall of Fame.

Det var netop i '59, at han fik kælenavnet 'The King of Wembley', efter han med to mål havde været stærkt medvirkende til, at Sverige havde slået englænderne 3-2 på eget græs.

At han stadig er blandt de største navne i Örgryte hænger sammen med, at han siden gik trænervejen og vandt det svenske mesterskab med selvsamme Örgryte i 1985. Klubbens første i 72 år - og stadig seneste mesterskab.

- Agne spillede præcis som en skakspiller. Han tænkte altid et eller to træk frem, fortæller Roy til klubbens hjemmeside.

Det bakkes op af Kurt Hamrin.

- Han var utrolig dygtig, når han lå inde centralt og fik boldene. Han kunne alt, som en angriber skulle kunne, fortæller makkeren fra VM i 1958.

Simonsson scorede begge mål i VM-åbningen mod Mexico, 2-0-målet i sejren på samme cifre mod Sovjetunionen i kvartfinalen samt reduceringen til 4-2 i finalen.

