Tidligere AGF-træner fyret for racisme

Den svenske klub Östersund har fyrewt den tidligere AGF-træner Sören Åkeby, efter at han lagde et opslag på Facebook, der blev opfattet som racistisk

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Tre uger nåede Sören Åkeby blot at få i den nyetablerede sportskomité i fodboldklubben Östersunds FK, inden han torsdag fik sparket.

Fyringen skyldes ikke det fodboldfaglige, der er helt i top, da han som aktiv træner to gange førte Djurgården til det svenske mesterskab. En bedrift, der i 2003 skaffede ham til AGF.

Næ, den 68-årige svensker blev såmænd fyret, efter at han havde lagt et opslag på sin Facebook-side. Et opslag med racistiske undertoner.

Da det kom klubben for øre, skred ledelsen til handling og fyrede Åkeby, der på Facebook blandt andet havde skrevet, at en 'fremmed-invasion' har nået landet.

'Samarbejdet afsluttes, da det er blevet kendt, at indlæg fra Sören Åkeby, der blev publiceret på sociale medier, strider mod ÖFK's værdier. Östersunds FK tager skarpt afstand fra de indlæg, der blev publiceret og delt,' skriver klubben på sin hjemmeside.

Åkebys opslag drejede sig om en sag, hvor en etnisk svensker angiveligt er blevet myrdet af en med anden etnisk baggrund. Den formodede morder er ligeledes mistænkt for tidligere på aftenen at have voldtaget en kvinde - to forbrydelser Åkeby fik kædet sammen i sit opslag, hvor han udråbte den myrdede som helt og martyr, mens han rasede mod den 'fremmed-invasion', der altså ifølge ham gør, at Sverige 'er i krig'.

Selv mener Åkeby ikke, at hans handling er racistisk.

- Jeg er ikke racist. Vil klubben afslutte samarbejdet, accepterer jeg det, siger han til Fotbollskanalen

Indlægget og flere andre har han nu fjernet, men har har torsdag slået et nyt op:

'Jeg beder alle om undskyldning, hvis nogen opfatter mig som racist, skriver han.

Sören Åkeby var træner i AGF i to og et halvt år, inden han selv afbrød samarbejdet for at tage til Malmö FF.

Få hele historien om, hvorfor Lars Olsen røg ud i kulden i Esbjerg:

Gammeldags og doven: EM-helt var dødsdømt fra dag ét

Verhagens ekskæreste: - Han håbede, at jeg ville dø

Se også: Hård straf for skør coronajoke

Se også: Hun troede han havde en elskerinde

Se også: Corona-krise? - Ikke her!