Tidligere FCK-helt kæmper for karrieren: - Noget dør indeni

Johan Wiland har ikke spillet for Hammarby siden oktober, og efter to operationer i skulderen aner den forhenværende FCK-profil ikke, om karrieren snart må indstilles

Han har rundet de 38 år, men Johan Wiland føler endnu ikke, at han er færdig med fodbold på topplan..

Alderen trykker ikke - men desværre gør smerterne i skulderen.

For virkeligheden er den, at svenskeren ikke har spillet for sin klub, Hammarby, siden oktober 2018.

En skade i venstre skulder med to operationer til følge har sendt Wiland på sidelinjen. Det sidste indgreb blev foretaget i december, og udsigterne til et muligt comeback er stadig svære at spå om.

I et interview med Aftonbladet erkender den tidligere FCK-profil, at risikoen for et endegyldigt stop er i spil.

- Jeg har forsøgt at holde lav profil. Vi har jo ikke rigtig været klar over, hvor jeg står. Målet er at komme tilbage. Det vil jeg mest af alt. Men vi må se, om det også bliver sådan i virkeligheden. Det ved jeg intet om. Men jeg skal gøre mit ypperste for, at der findes en chance, siger han.

Johan Wiland spillede i FCK i perioden 2009-2015. Det blev til 194 kampe for den danske klub. Foto: Lars Poulsen

Wiland håber på, at han er klar efter sommerpausen. Men beslutningen kan reelt være ude af hans ellers så sikre hænder.

Samtaler med lægerne i begyndelsen af april skal give ham næste hint om helbredelsen. Sikkert er det, at han savner at række ud efter bolde og point.

- Det tager hårdt på alle idrætsudøvere ikke at være på banen. Når man ikke kan være med og spille, så dør noget indeni en, siger Wiland.

- Men jeg har også den der sult efter at komme tilbage, træne hårdt og gå ud på banen igen. Jeg har ikke mange år tilbage i karrieren. Jeg vil klemme så meget ud som muligt, siger han til Aftonbladet.

Indtil videre har livet som professionel udelukkende budt på ophold i klubber i Skandinavien. Karrieren startede i Elfsborg, inden turen gik til FCK. Her tilbragte målmanden fem og en halv sæson i perioden 2009-2015.

I den danske klub blev det til 192 kampe, hvoraf 43 foregik i europæisk regi. Flere af dem i Champions League, hvor en magisk præstation mod FC Barcelona i 2010 for alvor gav genlyd.

Johan Wiland fejrede store europæiske bedrifter med FCK. En af de største var end ikke en sejr - I 2010 lykkedes det at tage point fra FC Barcelona i Parken efter en storkamp. Foto: Jens Dresling

Wiland spillede en hovedrolle, da FCK fik 1-1 mod den catalanske stormagt, og keeperen var dengang på toppen af karrieren.

Senere gik det dog ned ad bakke i København. Stephan Andersen blev hentet hjem til FCK i 2015. Wiland gled ud af truppen. Senere helt ud af klubben. Han skiftede til Malmö.

– Når man henter en mand som Stephan til, så er det for, at han skal spille. Det vidste jeg godt. Jeg så med det samme efter sommerferien, at det var ham, de satsede på. Der var ikke så meget at gøre, fortalte Wiland til Ekstra Bladet kort efter turen over Øresund.

Her erobrede han hurtigt pladsen i Malmö-målet, og efter to succesfulde sæsoner gik turen til Hammarby i Stockholm.

Spørgsmålet er, om det bliver endestationen. Og i givet fald hvornår.

