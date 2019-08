Tidligere landsholdspiller klar for Helsingborgs IF

Helsingborgs IF er efterhånden ved at have samlet sig en mindre danske enklave.

Først var der Anders Randrup, så kom David Boysen til, så var det Anders Lindegaard, og nu er også Tobias Mikkelsen stødt til flokken. Den 32-årige kantspiller skifter til Helsingborg på en fri transfer efter senest at have repræsenteret Brisbane Roar i Australien.

Tobias Mikkelsen har underskrevet en kontrakt for resten af indeværende sæson, som i Sverige flugter med kalenderåret.

- Det føles godt. HIF er en meget fin klub med gode faciliteter, en fin plan og gode supportere. Jeg ved, at det er en stor klub, der også har fans på den anden side af sundet. Forhåbentlig kan jeg bidrage med mål til holdet, og jeg ser frem til at spille foran fansene, siger Tobias Mikkelsen til klubbens hjemmeside.

Helsingborgs IF er nummer 12 i Allsvenskan efter 18 kampe. Holdet har Henrik Larsson som cheftræner og Andreas Granqvist som den største profil på holdet.

