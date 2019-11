Tidligere Premier League-spiller dømt i svensk matchfixingsag

Dickson Etuhu blev frikendt i første omgang, men nu er han dømt for forsøg på matchfixing i Sverige

Den tidligere Premier League-spiller Dickson Etuhu er i landsretten i Sverige kendt skyldig i forsøg på matchfixing i en kamp i Sverige.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den nu 37-årige Etuhu, der har spillet i de engelske klubber Manchester City, Norwich, Sunderland, Fulham og Blackburn, var blevet frikendt ved en domstol i Stockholm, men landsretten var ikke enig.

- Dickson er selvfølgelig chokeret og skuffet. Alt taler for, at vi skal prøve sagen i Højesteret, siger Etuhus advokat, Johan Åkermark, ifølge Expressen.

Dickson Etuhu i duel med Manchester Citys Alexander Kolarov. Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Han har fået en betinget dom og skal betale dagbøder, og anklageren er tilfreds med domstolens afgørelse.

- Jeg er selvfølgelig tilfreds med udfaldet. Landsrettens dom indebærer, at det er bevist, at ikke engang fodboldens højeste division, Allsvenskan, er fri for matchfixing, siger anklager Johan Lindmark til TT.

Etuhu spillede for AIK fra 2014 til 2017.

Anklagen går på, at den tidligere landsholdsspiller sammen med en anden mand ville betale den tidligere holdkammerat Kyriakos Stamatopoulos for at manipulere kampen mellem AIK og IFK Göteborg i 2017.

Matchfixing er blevet et stort emne i Sverige.

De svenske medier SVT og TT skrev tidligere på ugen, at 47 kampe fra den bedste række, Allsvenskan, og ned til 3. division er blevet gransket, fordi de har været genstand for mistanke om matchfixing, og i mange af dem er der grund til at tro, at ulovligheder er foregået.

Forbundet har bedømt kampene på en firepunktsskala, og her vurderes det i 19 af kampene, at det enten er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de er blevet manipuleret.

