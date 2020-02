Tidligere Superliga-profil færdig i Norge

Den mangeårige Superliga-profil Martin Spelmann står uden klub.

Mandag har den 32-årige Duracell-kanin ophævet sin kontrakt med norske Strømsgodset efter et mindre succesfuldt ophold. Martin Spelmann spillede blot 13 kampe for klubben i 2019, og i sidste halvdel af sæsonen blev det stort set ikke til minutter på banen.

Derfor er parterne blevet enige om at kappe båndene.

- Martin har ikke forløst sit potentiale her i Strømsgodset, og han har ikke spillet nok førsteholdsfodbold. Han ønsker nu at fortsætte sin karriere i en anden klub, og det har vi valgt at respektere, siger sportschef i Strømsgodset Jostein Flo.

Den danske midtbanespiller ser nu frem til at finde en ny klub.

- Jeg har fortsat ambitioner med fodbolden og vil bidrage i højere grad, end jeg har gjort her i Strømsgodset. Derfor er det bedste for alle parter, at vores veje skilles nu. Det blev ikke, som jeg eller klubben havde ønsket, men sådan er det nogle gange i fodbold, siger Martin Spelmann.

Martin Spelmann har i dansk fodbold en fortid i Brøndby, AC Horsens OB og AGF.

