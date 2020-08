Tidligere superligaspillere går målamok i Norge

Flere tidligere superligaspillere havde søndag stor succes foran målet i den norske Eliteserie.

Blandt dem er danske Philip Zinckernagel, der har gang i en forrygende sæson for Bodø/Glimt.

Den tidligere Sønderjyske-kreatør kom på måltavlen to gange i 3-0-sejren ude over Sarpsborg. Begge hans mål blev scoret med skud uden for feltet.

Han står nu noteret for 11 mål og 15 måloplæg efter 16 ligakampe i denne sæson for Eliteseriens suveræne tophold.

Opgøret mellem Odds og Mjøndalen endte 6-1 til Odds, og seks ud af opgørets syv mål blev scoret af spillere med superligafortid.

Den tidligere AC Horsens-spiller Tonny Brochmann bragte gæsterne i front, men inden pausen havde både den tidligere OB-back Espen Ruud og den tidligere Esbjerg-angriber Mushaga Bakenga scoret to gange hver for hjemmeholdet.

AGF-ejede Kasper Lunding stod bag oplægget til Odds første mål.

I anden halvleg øgede det tidligere Brøndby-flop Elbasan Rashani til 5-1.

Den tidligere FCK-kantspiller Carlo Holse lavede en assist for Rosenborg, som måtte nøjes med 2-2 hjemme mod Stabæk.

Det var i øvrigt Rosenborgs sidste kamp, inden Åge Hareide tirsdag officielt tiltræder som klubbens cheftræner.