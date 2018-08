Tidligere topspiller blev dømt for voldtægt: Nu tager sagen ny drejning

Torsdag begyndte appelsagen for den tidligere Malmø-spiller Kingsley Sarfo, der tidligere på sommeren blev dømt for voldtægt af et barn

Den 23 årige ghaneser Kingsley Sarfo var på vej mod en lovende karriere i svensk fodbold, hvor han tørnede ud for først Sirius FK og siden Malmø FF. Dette ændrede sig dog i alvorlig grad i 2017, da Sarfo blev anholdt af svensk politi, mistænkt for voldtægt af et barn.

Dette førte tidligere på sommeren til en dom for Sarfo for i to tilfælde at have sex med en mindreårig. Dommen lød på to år og otte måneders fængsel, en udvisning af Sverige i ti år og 150.000 svenske kroner i erstatning til pigen, der var 14 da handlingerne fandt sted.

Sarfors advokat, Mikael Sundman, var hurtigt ude efter dommen og fortælle, at man ville appellere.

Den appelsag startede torsdag, og her var der nye beviser i sagen.

Det skriver fotbollskanalen.

Sarfo påstod nemlig i første omgang, at han slet ikke var i Malmø i juni 2017, da den ene af de to sager skulle have fundet sted, men nu viser overvågningen fra en bus, at han var i Malmø. Og selvom det umiddelbart lyder som en dårlig ting for Safro, så ser advokaten ikke så negativt på det.

- Vi vurderer, at sagen vil blive bedre oplyst i appelretten med hensyn til Safors ændrede attitude i forhold til, om han var i Malmø 1. juni eller ej. Det vil gøre det lettere for forsvaret at arbejde med den dag. Det har ikke været relevant for os tidligere, fordi vi har arbejdet i den tro, at han ikke var i Malmø på det tidspunkt, siger Mikal Sundman.

Der er samtidig tre nye vidner og Sydsvenskan skriver, ifølge fotbollskanalen, at det ene vidne vil vidne for, at det første møde mellem Kingsley Sarfo og den mindreårige pige, der fandt sted i september 2016, faktisk fandt sted på et andet tidspunkt og sted.

Kingsley Sarfo har erkendt at have haft samleje med pigen, men han benægter, at der er foregået noget kriminelt, og det standpunkt holder han fast i. Derfor går forsvaret også efter en frikendelse.

Fodboldspilleren påstår, at han troede pigen var ældre, samt at de havde et kærlighedsforhold.

Kontrakten mellem Malmø og Sarfo blev ophævet fire dage efter den første dom tidligere på sommeren.

