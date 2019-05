Til kamp for ligestilling: 'Drengeklub' skifter navn

Fodboldklub vil fremover omtale sig selv med en forkortelse for at tilgodese pigerne, der i en enkelt kamp fuldstændig overtager navnet

Brommapojkarna...

Måske har du bemærket det noget specielle navn på klubben fra 1942, der har spillet i den bedste række Allsvenskan i fem af de sidste 10 sæsoner.

Men nu går klubben væk fra navnet, fordi ordet 'pojkarna' betyder 'drengene', og det går ikke i 2019, hvor man ikke må gøre forskel på kønnene.

- Mange navne, der anvendes i fodbolden i dag, viser tydeligt, at manden ses som normen. Det må vi forandre nu. Vi kan ikke længere acceptere, at vi benævner ting forskelligt alt efter, hvilket køn du har, siger Stefan Bärlin, der er leder i Brommapojkarna, til Expressen.

På den årlige generalforsamling har det været til afstemning, om klubben skulle skifte navn til et kønsneutralt navn. Det forslag blev dog forkastet, men i stedet har klubben taget to andre tiltag.

I en enkelt kamp vælger klubben at stille op under navnet BrommaGirls. Det sker i kvindeholdets kamp 25. maj mod Morön BK.

Derudover har klubben bestemt, at man fremover bruger den kønsneutrale benævnelse 'BP', når man omtaler klubben i kommunikative sammenhænge.

- Når vi nu hylder pigerne og kvinderne i foreningen, så viser det også, at BP vil tage næste skridt. Vi er langt fra perfekte i ligestillingsspørgsmål, men vi ser nu os selv i spejlet, lyder det.

- Vi håber, at vi kan være med til at inspirere endnu flere klubber til at agere i spørgsmålene, siger Stefan Bärlin.

Og en af de kvindelige spillere glæder sig til at stille op i kamp under navnet BrommaGirls og fremover kalde klubben for BP.

- Jeg synes, at det er skide godt, at de retter opmærksomhed på det, og at der kommer opmærksomhed omkring det i hele Sverige. Og at det kommer i medierne. Det er en skide god idé, siger Alice Carlsson, der spiller i klubben, de nu selv kalder BP frem for klubbens drengenavn.

Brommapojkarna ligger i den vestlige del af Stockholm. I sidste sæson rykkede de ud af Allsvenskan og spiller nu i den næstbedste række, Superettan.

Den tidligere Arsenal-stjerne Anders Limpar har spillet i klubben, ligesom den tidligere FCK'er Tomas Antonelius har gjort det. I 2014/2015 spillede man med i Europa League-kvalifikationen.

Se også: Premier League-klub til grin: Præsenterer forkert spiller

Superligaen Indefra: Riddersholm desperat presset

Afslørede Tøftings familietragedie: Det var kalkuleret ondskab

Husker du Danmarks skøjteprinsesse? Her er Mikkeline i dag

Vilde FCK-planer: Singlefest og all inclusive i Parken