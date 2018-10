Den 2. november skal Nicklas Bendtner møde op i Københavns Byret og komme med sin forklaring i sagen, hvor han er tiltalt for vold mod en taxachauffør i København tilbage i september.

Adresseavisen har fået indsigt i tiltalen fra Københavns Politi, og ifølge norsk TV2 er Nicklas Bendtner tiltalt for at have slået taxachaufføren med en knytnæve. Angriberen fra Rosenborg skal desuden have sparket chaufføren, mens han lå ned. Sparket medførte, at chaufføren måtte opereres for et brud på kæben.

Mens Nicklas Bendtner er tiltalt for vold, er taxachaufføren tiltalt for forsøg på vold mod fodboldspilleren og kæresten Philine Roepstorff, der var med den pågældende aften.

Både Nicklas Bendtner og taxachaufføren nægter sig skyldige.

