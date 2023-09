Topdommer fængslet

120 dage.

Så lang tid skal den 44-årige fodbolddommer Svein Oddvar Moen bag tremmer.

Det stod tirsdag klart, da han i Haugaland og Sunnhordland tingrett erkendte sin skyld og blev idømt straffen samt en bøde på 100.000 norske kroner - svarende til godt 65.000 danske.

- Jeg tager dommen til efterretning og forholder mig til den, siger han til Dagbladet, der i samme ombæring gerne vil vide, om han anker.

- Absolut ikke. Vi har begået en fejl, og den står vi på mål for. Så tager vi den dom, som kommer.

Baggrunden er groft skattesvig, og Moen har indrømmet, at han 2014-2022 har unddraget sig godt og vel en million norske kroner i skat.

I dommen står der, at han har handlet 'groft uagtsomt'. At straffen ikke bliver højere, for det kunne den sådan set godt have endt med, skyldes, at han har givet sin uforbeholdne tilståelse - og betalt pengene tilbage.

Moen har været fodbolddommer på højeste niveau i 20 år siden debuten i Tippeligaen i 2003. Han blev FIFA-dommer et par sæsoner senere og har dømt både Champions League og EM samt været fjerdedommer ved VM for mænd.