Topfolk trækker sig efter dansk racisme-sag

Bestyrelsesformand Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag Lindseth Andersen trækker sig fra deres poster i den norske fodboldklub Strømsgodset, skriver klubben på sin hjemmeside.

Det sker efter et forløb, hvor den danske træner Henrik Pedersen stoppede i klubben efter beskyldninger om racisme.

Tidligere i forløbet har også sportschef Jostein Flo sagt farvel til klubben.

Sagen om Henrik Pedersen nåede offentligheden, da flere norske medier i begyndelsen af april skrev, at danskeren af syv anonyme spillere var blevet beskyldt for racisme.

Pedersen afviser, at han skulle være kommet med diskriminerende udsagn, som det hævdes. Alligevel blev han enig med klubben om at stoppe samarbejdet.

Ivar Strømsjordet har tidligere erkendt, at klubben har håndteret sagen dårligt, og at der har været mangel af rutiner i forbindelse med mulige racismesager. Særligt muligheden for at indberette sager har fået kritik.

Mangler daglig leder, sportschef og træner

Nu overlader han formandsposten til næstformand Elisabeth Lohk med omgående virkning.

- Som et bidrag til at skabe ro i klubben vælger jeg at trække mig som formand, siger han ifølge klubbens hjemmeside.

Også daglig leder Dag Lindseth Andersen trækker sig, men det sker først 1. juni.

- Den krævende periode, vi som klub har været igennem den seneste tid, har ikke været afgørende for min beslutning, selv om det nok har fremskyndet den.

- Jeg stiller min position til rådighed for at undgå spekulationer om min rolle fremover og hurtigst muligt skabe ro om klubbens forudsætninger i fremtiden, siger han.

Klubben mangler nu både en daglig leder, en sportschef og en cheftræner. Arbejdet med at besætte posterne er i gang, lyder det.

En advokatundersøgelse er i øjeblikket under udarbejdelse for at afdække klubbens håndtering af sagen om beskyldningerne mod Henrik Pedersen.