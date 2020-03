Topscorer håner sin klub: Gør I grin med mig?

Angriberen Torgeir Børven blev i 2019 topscorer i den bedste norske række med 21 scoringer, og dermed har han en stor aktie i, at arbejdsgiveren Odd BK sluttede på en fornem fjerdeplads i Eliteserien.

Torgeir Børvens kontrakt med Odd udløber ved udgangen af juli, og klubben vil naturligvis gerne forlænge med ligatopscoreren, men de to parter er mildt sagt langt fra hinanden i øjeblikket.

Da Børven hørte om indholdet i Odd BK's tilbud om en forlængelse, havde han svært ved at finde en passende grimiasse.

- Da min agent fortalte mig, hvad tilbuddet var, troede jeg, at Odd jokede. Jeg vidste faktisk ikke, om de var seriøse med kontraktforslaget, siger Torgeir Børven til Varden og fortæller, at han blev tilbudt nogenlunde samme løn, som han får nu:

- Derfor kan jeg ikke tro, at de selv troede på, jeg ville acceptere tilbuddet. Jeg ved, hvad klubben tidligere har betalt spillere for at blive et halvt år mere.

Den norske avis har også været i kontakt med Odd's sportschef Tore Andersen, der fastslår, at tilbuddet bestemt ikke var ment som en joke. Han fastslår imidlertid, at der er et nyt og forbedret forslag på vej til Torgeir Børven.

28-årige Torgeir Børven var i vinteren 2013 tæt på at skifte til FC Nordsjælland.