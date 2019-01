Træner-legendens datter indrømmer: Jeg spyttede på Ferguson i København

Det er med stor latter og ansigtet skjult i hænderne, at Kine Olsen, datter af den norske træner-legende Egil 'Drillo' Olsen, fortæller om sit første møde med Sir Alex Ferguson.

- Jeg spyttede på Sir Alex Ferguson, da jeg var fire-fem år gammel, fortæller hun til norske Dagbladet, der har mødt hende på Mallorca.

Kine Olsen husker dog ikke selv episoden.

- Min mor genfortæller det. Vi var på et hotel, hvor far havde været til møde af en slags. Jeg var tydeligvis i dårligt humør den dag. Pludselig bankede det på døren, og da jeg åbnede, spyttede jeg på ham og lukkede igen.

Drillos version

Med sådan en historie, vurderede Dagbladet, at de heller måtte ringe til Drillo selv for at få den bekræftet. Han kan endda fortælle, at hændelsen fandt sted i København, da Ferguson var i hovedstaden for at se Danmark og Norge tørne sammen.

Det kunne have set nogenlunde sådan her ud, da Alex Ferguson og Kine Olsen mødtes for første gang. Foto: Ritzau Scanpix/Aleksander Nordahl

- Det var i forbindelse med en landskamp i København. Kine var tre og et halvt år gammel, og jeg havde hende på armen, da det bankede på døren. Da jeg åbnede lavede hun en højlydt grimasse og rakte tunge, fortæller Drillo om sammenstødet.

- Det var lidt pinligt, men ikke en skandale. Han tog det meget pænt.

Fodbold har aldrig sagt Kine Olsen noget. Foto: Ritzau Scanpix/Bjørn Sigurdsøn

VM-guld

Selvom Kine Olsen nu har rundet de 24 år, har hun trods sin unge alder allerede en VM- og EM-titel på cv’et.

Hun har nemlig været en utrolig dygtig cheerleader på internationalt niveau. Men den karriere er slut, og nu studerer hun jura på universitetet i Oslo. Om end det kunne have været fars ønske, så har fodbold aldrig sagt hende noget.

- Jeg har aldrig oplevet pres hjemmefra. At fodbolden var ude af billede, var nok ikke en stor overraskelse. Jeg tror, at far så den komme, siger hun og uddyber:

- Jeg kan gøre meget, da jeg er vokset op med fodbolden, men da jeg selv spillede, var det sådan, at du nok ville finde mig hjørnet, hvor jeg stod og slog vejrmøller.

De fleste nordmænd husker Drillo som en af de største norske landstrænere i nyere tid. Af to omgange har han styret landet og særligt en sejr over mægtige Brasilien i 1998, er brændt fast i de norske folks hukommelse.

