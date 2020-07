Træt af falske rygter - tvunget til at skifte nummer

Malmö FF's Anel Ahmedhodzic afviser, at han har truffet en beslutning om sin landsholdsfremtid. Den tidligere Hobro-spiller kan vælge mellem Sverige og Bosnien-Hercegovina

Den tidligere Hobro-profil Anel Ahmedhodzic er dødtræt af rygter.

De seneste dage er den nuværende Malmö FF-spiller blevet kimet ned, efter hans person den seneste tid har været genstand for massiv spekulation.

21-årige Ahmedhodzics forældre kommer fra Bosnien-Hercegovina, og han kan derfor vælge mellem Sverige og Bosnien-Hercegovina.

På Balkan er man overbevist om, at man får glæde af den store forsvarer, selvom både Anel Ahmedhodzic og hans far, Mirsad, har afvist, at en beslutning er truffet.

Det afholdt dog ikke mediet Sportske fra lørdag at skrive, at Ahmedhodzic havde besluttet sig for Bosnien-Hercegovina.

- Det er falsk. Jeg har ikke sagt noget, og det stemmer ikke.

- Selvfølgelig bliver man irriteret. Der er mange, der har ringet. Jeg har været tvunget til at skifte nummer, sagde han til Dplay efter Malmö FF's nederlag til Elfsborg søndag.

Anel Ahmedhodzic (tv.) gjorde det fremragende som lejesvend i Hobro i den første halvdel af sæsonen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Anel Ahmedhodzic var i efteråret på leje i Hobro og gjorde det fortrinligt for den lille nordjyske klub.

Han er nu en del af Jon Dahl Tomassons forsvar i den skånske storklub og var i vinter med på det svenske ligalandshold.

Han er dog endnu ikke låst i landsholdssammenhæng, og Bosnien-Hercegovina vil naturligvis gerne kapre forsvarstalentet.

Ifølge Sportske er planen at give ham debut til september.

- Jeg har selv set det og synes, at det bliver lidt for meget nu. Jeg har sagt det før, og jeg siger det nu: jeg har ikke truffet nogen beslutning endnu.

- Så hvad end det står i medierne, stemmer det ikke. Jeg bryder mig ikke om, når folk spreder falske rygter, siger Anel Ahmedhodzic ifølge Aftonbladet til Dplay.

Den tidligere Hobro-mand har fået samtlige minutter i sæsonens seks første kampe. Han kunne dog ikke forhindre en Elfsborg-sejr søndag.

Den tidligere Brøndby-spiller Frederik Holst blev med en scoring i slutningen af 1. halvleg matchvinder for Borås-klubben.

Malmö FF står noget skuffende blot noteret for ni point efter seks runder.

