Tre års kamp: Endelig lykkedes det for Bendtner

Det er tre år siden, at Nicklas Bendtner satte sin daværende bolig i Trondheim til salg, og endelig var der bid.

Det fortæller Midtnorsk Næringsliv.

Huset startede på samme pris, som Bendtner havde givet for det, nemlig 18 mio. norske kroner, hvilket svarer til cirka 13,4 mio. danske kroner.

Boligen blev dernæst sat ned til 17,5 mio. norske kroner og til sidst til 16,9 mio., hvilket er 12,6 mio. danske kroner.

Dér slog en køber til.

Faktisk havde var der netop planlagt en fremvisning af herlighederne, der boltrer sig over 517 kvadratmeter, men køberen kom andre interesserede i forkøbet.

Få et glimt af Bendtners nye 'funkispalads' herunder:

Pr-foto: Heatark.no

Glad Bendtner

Den tidligere landsholdsangriber er glad for at sælge, selvom han led et tab på 800.000 danske kroner.

- Da han fik buddet, som han ønskede, så ville han ikke tage chancen og vente til efter visningen, siger ejendomsmægler Kent Nergård om Bendtners salgstaktik.

- Han er glad. Selv om han ikke har været stresset i forhold til et salg, så synes han, det er godt at afslutte boligsalget, siger Nergård.

Ifølge nordmanden var der på et tidspunkt en twist med en tidligere ejer (Læs mere her), der spændte ben for at handle hurtigt, men nu er efterspørgslen på dyrere boliger større, så det gav lidt medvind.

Bendtners karriere i tal. Kilde: Sofascore

Danskeren havde fået lovning på, at Rosenborg-rigmanden Ivar Koteng nok skulle købe den, hvis han ikke kunne komme af med den, fortalte han i sin bog 'Begge sider', men den fik alligevel lov at ligge stille i hele tre år.

Huset var dog ikke kun et opholdssted for angriberen - det blev også en attraktion, som folk valfartede til. Det var Bendtner forståeligt nok ikke tilfreds med.

Bendtner spillede i Rosenborg fra 2017 til september 2019, hvor FC København blev hans sidste klub på topplan.

--------- SPLIT ELEMENT ---------