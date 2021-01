Tvinger Ståle til Spanien

Coronareglerne i Norge tvinger Ståle Solbakken til at have sin hjemmebanedebut uden for Norge - også Mikkel Hansen og Team Esbjerg bliver påvirket

Der er kommet strenge coronaregler i Norge, hvor ingen udlændinge kan rejse ind i landet - heller ikke sportsfolk.

Det betyder, at Norges fodboldlandshold er tvunget til at kigge efter en alternativ hjemmebane til Ståle Solbakkens hjemmedebut som landstræner, når Tyrkiet kommer på besøg i VM-kvalifikationen 27. marts.

Norsk TV2 skriver, at repræsentanter fra det norske fodboldlandshold tager til Malaga i næste uge for at kigge på forholdene på de to stadions i den sydspanske by.

- Vi ser på forskellige alternativer, men hvilke steder er for tidligt at bekræfte eller afkræfte, lyder det fra kommunikationschef Gro Tvedt Andersen til norsk TV2.

Malaga ligner det perfekte valg, når Ståle Solbakkens tropper ikke længere kan spille på Ullevaal i Oslo - blot tre dage forinden spiller Norge nemlig på udebane i Gibraltar.

Tre dage efter hjemmekampen i Malaga skal Norge spille ude mod Montenegro, mens næste hjemmekamp først er til september og formentlig godt kan spilles hjemme i Oslo.

De strenge regler for indrejse i Norge giver allerede problemer for de norske håndboldhold i Champions League.

Mikkel Hansen og PSG skulle til Norge, men den kamp er foreløbig udsat. Foto: René Schütze

11. februar skulle Elverum tage imod Mikkel Hansen og Paris SG, men den kamp har man bedt det europæiske håndboldforbund om at få udsat.

- Jeg håber, at muligheden for at invitere hold ind kommer tilbage, men ellers må vi tage på Europa-turné, for vi trækker os ikke fra turneringen, siger Elverum-sportschef Bjørnar Myren til norsk TV2.

Man mangler fire hjemmekampe i Champions League og håber enten at samle alle modstandere samme sted eller at rejse ud og spille på udebane alle steder.

Nora Mørks Viper er mange kampe bagud i Champions League. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Norske Viper i kvindernes Champions League har allerede opgivet at spille hjemme.

- Der sker nok det, at vi tidligt i næste uge rejser ud og spiller fem-seks udekampe. Først i Frankrig og så i Budapest, siger træner Ole Gustav Gjekstad.

Viper med Nora Mørk på holdet er i gruppe med Team Esbjerg, der allerede har været i Norge, hvor de spillede 28-28. De to hold ligger lige nu side om side i tabellen, men nordmændene har spillet fem kampe færre...

