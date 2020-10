Ubesejret: Ingen mål lukket ind

Malmö FF's kvindehold gik ubesejret gennem sæsonen i 4. division, og ingen modstander fik lov til at sparke et eneste mål i kassen

Ambitionen var at vinde rækken og holde modstandernes målscore nede på nul.

For nogle kan det lyde som et vanvittigt mål, men ikke for Malmö FF's kvindehold.

De buldrede gennem alle modstandere i 4. division og ved sæsonens afslutning kunne holdet se sig ubesejret med de vanvittige cifre 139-0.

Målet kan man vist derfor roligt sige blev indfriet, og holdet står nu til at spille i 3. division til næste år.

Kvindeholdet er nyopstartet, og det er derfor selvsagt nogle meget tilfredse spillere, der kan se tilbage på deres første sæson, som overgik alle forventninger.

- Vi har ikke rigtig været forberedt på den store opmærksomhed, vi har fået. Men det har virkelig været sjovt, siger holdets anfører Cornelia Lindgren til Fotboll Skåne og tilføjer:

- Folk genkender en, og snakker om os på arbejde og med venner og familie. Alt har været nyt. Og vi har været nødt til at spille sammen. Det føles som om, vi har haft en god sæson. Jeg føler mig helt klart stolt og beæret over at være anfører på holdet.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Johan Nilsson / TT / Ritzau Scanpix

Foto: Johan Nilsson / TT / Ritzau Scanpix

Har genfundet glæden

Også holdets træner Fredrik Jahnfors er tilfreds med afslutningen på sæsonen for det nyopstartede hold.

På trods af at holdet har været overlegne hele vejen igennem, så er det ikke hans indtryk, at spillerne ikke trives i det eller mangler udfordringer på nuværende tidspunkt.

- I den her uge har jeg haft individuelle samtaler med spillerne, og alle trives godt i klubben. Spillerne føler virkelig, at folk trives, selv dem, der har erfaring fra Allsvenskan, siger, at det er umuligt at sammenligne.

- Nogle spørger, hvor udviklende er det? Men mange har faktisk genfundet deres glæde og motiviation. Flere var lige ved at stoppe.

Holdet skal derfor fortsætte, som de slap, når de næste år forhåbentlig starter i 3. division.

Foto: Johan Nilsson / TT / Ritzau Scanpix

- Det er sportsledelsen, der beslutter det, men de har sagt, at de har fuld tillid til hele holdet, slår træneren fast.

Træningskamp mod Brøndby

Selvom sæsonen er afsluttet, så jagter Malmö FF flere kampe, inden næste sæson starter.

Og ifølge træneren har de allerede planlagt træningskampe i løbet af de næste to weekender, hvor de forhåbentlig kan se frem til markant mere modstand.

Den første træningskamp, der allerede aftalt, er mod det danske hold Brøndby, som de efter planen skal spille mod den kommende lørdag.

- Brøndby har sagt, at det skal være mod deres, hvad de kalder ligareserver og U18. Det bliver virkelig sjovt og på et højt niveau. Brøndby knuser al modstand i den øverste liga, fortæller Fredrik Jahnfors.

DBU erkender: Forkert VAR-dom mod FCK

Brøndby henter landsholdsspiller

AaB slår kløerne i svensker med fornemt cv