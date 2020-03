- Uden Bendtner havde det set anderledes ud

Hjemvendt norsk landsholdsangriber mener, at han havde fået anderledes succes i Rosenborg, hvis det ikke var for Nicklas Bendtner - nu er begge væk

Nicklas Bendtners seneste succesperiode ligger tilbage i 2017, hvor han blev topscorer i den norske Eliteserie.

I januar 2018 kom Alexander Søderlund til fra franske St. Etienne, men nu er han også fortid og er i februar skiftet til svenske Häcken på en to-årig aftale.

Angriberen skyder skylden på den manglende succes efter sin danske rival.

- Uden Nicklas Bendtner havde det helt sikkert set anderledes ud.

- Men sådan er det bare. Man må komme videre. Det, der er sket, er sket, siger Søderlund til Adresseavisen.

- Uden Nicklas Bendtner havde det set anderledes ud, mener Alexander Søderlund. Foto: BORIS GRDANOSKI/Ritzau Scanpix

Med 32 landskampe for Norge og ophold i Frankrig og Italien samt en tidligere succesfuld periode i Rosenborg fra 2013 til 2015 var der forventet mere af Søderlund.

I alt blev det til 16 mål i 55 kampe for Rosenborg mellem 2016 og 2018, hvor Nicklas Bendtner til sammenligning opnåede 24 mål i 57 kampe.

Allerede i december 2017, da rygterne om Søderlunds tilbagevenden til Rosenborg opstod, så udtrykte angriberen frygt ved, at danskeren var i klubben.

- Jeg må indrømme, at det kan blive vanskeligt at skifte til Rosenborg, når jeg ved, at Nicklas Bendtner er der. Han er en klassespiller, sagde Alexander Søderlund dengang til Adressaavisen.

- Det er helt sikkert muligt at se et Rosenborg for sig med både Bendtner og mig. Men vi må se, hvad der sker. Jeg ved ikke engang, om de vil have mig. Jeg har ikke været i kontakt med Rosenborg, sagde angriberen og skiftede måneden efter til Rosenborg.

Her talte han varmt om Bendtner til Adresseavisen.

- Jeg er glad for, at Bendtner er der. Alle spillerne snakker godt om ham, og Nicklas er vigtig for gruppen. Jeg glæder mig til at træne med ham hver dag og lære nogle tricks, sagde Søderlund, der efter to kampe på bænken dog havde mistet tålmodigheden med danskeren.

- Jeg synes, han er en rigtig god spiller. Det er der ingen tvivl om. Men sådan som de to første kampe er gået, så føler jeg, at jeg kunne have gjort det mindst lige så godt, siger Søderlund til dagbladet Adressa.

Og da danskeren aldrig kom til VM og blev skudt afsted til en ny klub, så blev Bendtner ved med at snuppe spilletid fra Søderlund, og da Bendtner til sidst kom væk i sensommeren 2019 var det for sent for Søderlund.

Søderlund i Rosenborg-trøjen. Foto: Laurent Cipriani/Ritzau Scanpix

Normalt var Bendtner den store 9'er i Rosenborg. Foto: BORIS GRDANOSKI/Ritzau Scanpix

Nu er Søderlund selv røget videre til Häcken, der ikke har fået medaljer i Allsvenskan siden 2012, så et skifte fra Norges bedste hold til et midterhold i Sverige er noget af et skridt ned.

- Men jeg går ikke ned i løn for at sige det sådan, så jeg er godt tilfreds med aftalen, siger Søderlund.

Angriberen fortæller dog, at hvis han kun var gået efter pengene, så havde han valgt et skifte til en interesseret tyrkisk klub.

Ifølge avisen skiftede Søderlund gratis væk fra Rosenborg, ligesom anfører Mike Jensen gjorde det til cypriotiske Apoel, og Bendtner gjorde det i sensommeren til FCK.

- Det er klart, at det var tunge poster for Rosenborg. Det er ikke nogem hemmelighed, siger Horneland til Eurosport.

- Men samtidig har vi investeret en del i vinter på både kort og lang sigt i form af Carlo Holse, Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen. Hvis Tove Moe Dyrhaug (Rosenborgs daglige leder) kan få omkostningerne lidt ned, så vil vi være meget tilfredse med det, siger Horneland.

Foreløbig har klubbens nye angriber Dino Islamovic fået lidt af en drømmestart. Han scorede således to gange i 4-2-sejren mod Ranheim i forårets første træningskamp, mens han dog ikke kom på tavlen i 5-4-sejren mod Odd, hvor klubbens nye dansker Carlo Holse spillede som kantangriber.

Og Nicklas Bendtner er stadig uden klub efter sine tre måneder i FCK, der ikke blev forlænget.

