'Jeg vil sige tak til mange mennesker i dag.'

'Først og fremmest til det medicinske apparat omkring Sogndal IL. Uden dem havde jeg ikke været i live i dag.'

Sådan indleder Emil Pálsson et længere opslag på sin Instagram-profil fredag.

Det er fem dage siden, at Sogndal-spilleren faldt om med hjertestop i en kamp mod Stjørdals-Blink i den næstbedste norske række.

Hjælpen kom dog hurtigt til den 28-årige islænding, der var ved bevidsthed, da han kort efter blev fløjet til et sygehus i Bergen.

Der opholder han sig endnu, og han er kommet så meget til kræfter og har vendt den svære situation, så han har overskud til at sige tak til en masse mennesker:

'Jeg siger tak til alle spillere og fans på stadion for uden tøven at samarbejde.'

'At have en familie, der fløj til fra Island for at være ved min side, da jeg vågnede op, er uvurderligt.'

'Jeg er rørt over alle beskederne og de positive tanker, jeg har modtaget fra hele verden de seneste dage. Det har givet mig og min familie styrke til at komme videre.'

Pálssons hjertestop kommer efter et halvår med flere lignende situationer i dansk fodbold. For siden Christian Eriksens hjertestop under sommerens EM har dansk fodbold været ramt af yderligere to situationer.

Først faldt Kolding IF's Ahmed Daghim om, da han varmede op til en kamp i 2. division, og kort efter skete det også for Vendsyssel FF's Wessam Abou Ali i 1. division. Alle heldigvis uden dødelig udgang.