Uden job: Køber lejlighed til 26 millioner

Efter et kort ophold i den italienske Serie B står norske Stefan Strandberg uden kontrakt. Det forhindrer dog ikke den 30-årige fodboldspiller i at investere i en ekstrem dyr penthouse-lejlighed i Oslo

Det er ikke så underligt, hvis navnet Stefan Strandberg klinger hult hos den gennemsnitlige danske fodboldkender.

Den 30-årige nordmand har haft en ganske atypisk karriere i udlandet sammenlignet med flertallet, der slår igennem i Rosenborg og siden katapulterer væk fra Eliteserien.

Landsholdsspilleren kan ikke prale af at have spillet i nogle af de store europæiske ligaer. Til gengæld har han scoret kassen på at gå mod øst.

Da han forlod Norge i 2015, røg han til Rusland og fik en fireårig kontrakt i Krasnodar, der ifølge Adresseavisen betalte forsvarsspilleren små 50 mio. kroner for opholdet.

Sportsligt blev anden halvdel af russer-kapitlet dog et mareridt i Strandbergs fodbold-fortælling, da han blev skadet og ikke spillede en officiel kamp i en periode på to år fra marts 2017 til marts 2019.

Forsvarsspilleren forsøgte at sparke liv i det hele igen via et par lejeophold, og senest fik han en kontrakt på et halvt år i Serie B-klubben Trapani, hvor aftalen imidlertid ikke blev forlænget.

Stefan Strandberg har spillet 10 landskampe for Norge. Her ses han under træning forud for EM-kvalifikationskampene mod Rumænien og Færøerne i 2019. Foto: Lise Åserud / Ritzau Scanpix

Penge mangler den rutinerede nordmand dog ikke. Dertil er der blevet lagt rigeligt til side fra det russiske ophold. Og godt nok står Strandberg uden klub, men han mangler ikke et sted at bo.

Over for norske Finansavisen bekræfter den arbejdsløse fodboldspiller således, at han er køberen af den penthouse-lejlighed, som hotel-magnaten Asmund Haare søndag satte til salg i det mondæne Aker Brygge-kvarter i Oslo.

Prisen? 38 millioner norske kroner svarende til 26 mio. danske! Men så fik Strandberg ifølge mediet til gengæld to millioners rabat i forhold til udbudsprisen ...

- Jeg kan bekræfte, at det er mig, som har købt lejligheden. Den har de kvaliteter, jeg har ledt efter. Det er en fantastisk lejlighed, siger fodboldspilleren til Finansavisen.

Det er der næppe to meninger om. Ikke alene har lejligheden udsigt over Oslo fjord, men den tæller også et kæmpe areal på 341 kvadratmeter, der oprindelig var totalen for tre boliger, der siden blev slået sammen.

Det skriver Dagens Næringsliv, som også beretter, at der i salgsannoncen stod, at det var den kendte interiørarkitekt Helene Hennie, som har været med til at indrette penthouse-byggeriet.

