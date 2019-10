Udvist spiller chokerer: Synger hadesange med fans

Alexander Søderlund har afløst Nicklas Bendtner som Rosenborgs førsteangriber, men søndag dummede han sig og fik rødt kort før pausen mod ærkefjenderne fra Molde.

Den norske angriber gjorde med fan-øjne dog det hele godt igen, da han i stedet for at blive i omklædningsrummet eller køre hjem valgte at gå op på fan-tribunen og synge med.

Oppe på tribunen viser private optagelser, hvordan Søderlund synger for i megafonen på hadesangen 'Hader, hader, hader Molde-by'.

- Jeg fik en invitation til at komme op til 'Kernen', og så synes jeg, det var fint at støtte holdet derfra. Jeg har aldrig gjort det før, så det var hyggeligt, siger Alexander Søderlund til VG.

Han ønsker ikke selv at bekræfte, at han sang med på hadesangen, men det viser tv-billeder, at han gjorde.

Her er beviset på Søderlunds hadesang...

Alexander Søderlund po obejrzeniu czerwonej kartki, powędrował na trybunę najbardziej zagorzałych kibiców Rosenborga i intonował przyśpiewkę przeciwko Molde. Jak widać można być przydatnym po przymusowym zejściu z boiska. pic.twitter.com/ba0V1z7qHo — Paweł Tanona (@ptanona) October 27, 2019

Søderlund legger inn søknad om deltakelse i neste års Stjernekamp.

Mn gruer seg til den vanskelige sjangeren «kjærlighetssanger».



Eliteserien - Her synger RBK-stjerna «hater Molde by» - Dagbladet https://t.co/9NAqGHaXBK — Stian Lyberg (@Stiberg) October 28, 2019

Alxander Søderlunds røde kort i topkampen - førte til en populær fan-aktion. Foto: Carlos Costa/Ritzau Scanpix

Han bekræfter dog, at han var på tribunen og sang.

- Jeg tænkte, at jeg ville prøve det, selvom jeg var nervøs. Jeg måtte gemme mig flere gange. Jeg stod blandt 'Kernen' i en halv time, og jeg var med på et par sange, siger Søderlund til Dagbladet.

Søderlund fik rødt kort ved stillingen 2-1, og Rosenborg vandt kampen med 3-1. Rivalerne fra Molde ligger dog stadig til guldet med fire runder igen, mens Rosenborg kun er nummer fire.

Alexander Søderlund er Rosenborg-topscorer i sæsonen med syv mål i ligaen, hvor Nicklas Bendtner i foråret nåede fem kampe uden mål.

